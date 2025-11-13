 
Kalendorius
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

LAT: Buvęs Jonavos rajono tarybos narys Galimovas „čekiukų“ byloje nuteistas pagrįstai

2025-11-13 13:46 / šaltinis: ELTA
2025-11-13 13:46

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) išplėstinė septynių teisėjų kolegija ketvirtadienį atmetė „čekiukų“ byloje nuteisto buvusio Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario Žilvino Galimovo skundą.

Žilvinas Galimovas. ELTA / Andrius Ufartas

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) išplėstinė septynių teisėjų kolegija ketvirtadienį atmetė „čekiukų“ byloje nuteisto buvusio Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario Žilvino Galimovo skundą.

REKLAMA
1

LAT nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Teismas paskelbė, kad žemesnės instancijos teismai baudžiamąjį įstatymą pritaikė tinkamai.

Manoma, kad šis teismo verdiktas turės įtakos kitoms „čekiukų“ baudžiamosioms byloms ir jų baigčiai, nes LAT formuoja bendrosios kompetencijos teismų praktiką valstybėje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ž. Galimovas duomenis apie neva patirtas kaip tarybos nario išlaidas teikė sistemingai, teiktos išlaidos ne tik apie kurą, bet ir parkavimą, automobilio remontą. Realiai tokių išlaidų tarybos narys nepatyrė – jis naudojo daugiau nei 90 svetimų asmenų kortelėmis apmokėtus „čekius“.   

REKLAMA
REKLAMA

Įsiteisėjusiais teismų nuosprendžiais nustatyta, kad Ž. Galimovas nuo 2019 m. balandžio 11 d. iki 2023 m. balandžio 17 d., eidamas Jonavos savivaldybės tarybos nario pareigas, sąmoningai ir sistemingai klastojo dokumentus – 55 išmokų avanso apyskaitas, jose pateikdamas galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie nepatirtas kuro, transporto išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.

REKLAMA

LAT Ž. Galimovo advokatas prašė, kad jo klientui  būtų panaikinti nuosprendžiai kaip ir Jonavos merui Mindaugui Sinkevičiui, o pati byla būtų nutraukta. Buvęs tarybos narys sako, kad dėl teistumo ne tik neteko tarybos nario mandato, bet ir negali dirbti su vaikais.

Jis mano, kad jam taikyta baudžiamoji atsakomybė buvo per griežta, nuteisimas sužlugdė politinę ir darbinę karjerą, dėl „čekiukų“ bylos turėjo palikti darbą sporto mokykloje. 

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų