LAT: Buvęs Jonavos rajono tarybos narys Galimovas „čekiukų“ byloje nuteistas pagrįstai

LAT nutartis yra galutinė ir neskundžiama.
Teismas paskelbė, kad žemesnės instancijos teismai baudžiamąjį įstatymą pritaikė tinkamai.
Manoma, kad šis teismo verdiktas turės įtakos kitoms „čekiukų“ baudžiamosioms byloms ir jų baigčiai, nes LAT formuoja bendrosios kompetencijos teismų praktiką valstybėje.
Ž. Galimovas duomenis apie neva patirtas kaip tarybos nario išlaidas teikė sistemingai, teiktos išlaidos ne tik apie kurą, bet ir parkavimą, automobilio remontą. Realiai tokių išlaidų tarybos narys nepatyrė – jis naudojo daugiau nei 90 svetimų asmenų kortelėmis apmokėtus „čekius“.
Įsiteisėjusiais teismų nuosprendžiais nustatyta, kad Ž. Galimovas nuo 2019 m. balandžio 11 d. iki 2023 m. balandžio 17 d., eidamas Jonavos savivaldybės tarybos nario pareigas, sąmoningai ir sistemingai klastojo dokumentus – 55 išmokų avanso apyskaitas, jose pateikdamas galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie nepatirtas kuro, transporto išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
LAT Ž. Galimovo advokatas prašė, kad jo klientui būtų panaikinti nuosprendžiai kaip ir Jonavos merui Mindaugui Sinkevičiui, o pati byla būtų nutraukta. Buvęs tarybos narys sako, kad dėl teistumo ne tik neteko tarybos nario mandato, bet ir negali dirbti su vaikais.
Jis mano, kad jam taikyta baudžiamoji atsakomybė buvo per griežta, nuteisimas sužlugdė politinę ir darbinę karjerą, dėl „čekiukų“ bylos turėjo palikti darbą sporto mokykloje.