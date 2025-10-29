LAT išteisino įmonės „Taudeta“ vadovą dėl mokesčių nemokėjimo

Kaip pranešė LAT, pirmosios instancijos teismas bendrovės „Taudeta“ vadovą V. B. išteisino, nustatęs, kad įmonė neturėjo realios galimybės sumokėti mokesčius, o jos vadovas siekė išsaugoti bendrovės veiklą ir turtą.
Apeliacinės instancijos teismo nuosprendžiu V. B. buvo nuteistas už mokesčių nemokėjimą, nustačius, jog po Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) priminimo sumokėti mokesčius įmonės vadovas to nepadarė tyčia. Nustatyta, kad V. B. nesumokėjo apie 45,8 tūkst. eurų mokesčių.
Bylą išnagrinėjęs LAT nustatė, jog V. B. veiksmai, tai yra darbuotojų išsaugojimas, paskolos suteikimas įmonei, mokėjimai, išimtinai susiję su įmonės veiklos vykdymu, kreipimasis į VMI dėl mokestinės nepriemokos mokėjimo išdėstymo, įmonės turto išsaugojimas – vertinami kaip nuteistojo siekis išsaugoti verslą, išvengti bendrovės bankroto, atkurti jos mokumą, užtikrinti veiklos tęstinumą ir ateityje sumokėti mokesčius.
„Šios aplinkybės nesuteikia pagrindo daryti išvadą, kad asmuo sąmoningai, tyčia vengė mokėti mokesčius VMI“, – pabrėžia LAT.
Todėl, LAT vertinimu, apeliacinės instancijos teismo išvados, išskirtinę reikšmę suteikiant pareigai dengti įsiskolinimą VMI, buvo padarytos, neįvertinus visų bylai reikšmingų įrodymų.
LAT nutartis yra galutinė ir neskundžiama.