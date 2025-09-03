Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Teismas ketina tęsti padėjimo veikti prieš Lietuvą bylos nagrinėjimą

2025-09-03 06:09 / šaltinis: BNS
2025-09-03 06:09

Vilniaus apygardos teismas trečiadienį ketina tęsti Erikos Švenčionienės, Kazimiero Juraičio ir Valerijaus Ivanovo baudžiamosios bylos nagrinėjimą.

Paleckio bendražygė Švenčionienė prisikalbėjo rusų propagandistams – tai jai gali smogti kitu galu BNS Foto

Vilniaus apygardos teismas trečiadienį ketina tęsti Erikos Švenčionienės, Kazimiero Juraičio ir Valerijaus Ivanovo baudžiamosios bylos nagrinėjimą.

REKLAMA
0

Šioje byloje kaltinimai pateikti dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą ir dėl viešo pritarimo sovietų nusikaltimams, jų neigimo ar šiurkštaus menkinimo.

Bylos nagrinėjimas teisme stringa, nes dėl E. Švenčionienės ligų vis tenka atidėti posėdžius. Šiemet posėdis pastarąjį kartą vyko gegužės 14 dieną.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak teismo atstovės Linos Nemeikaitės, kitas buvo numatytas birželio 5-ąją, bet dėl kaltinamosios ligos nukeltas į rugsėjį.

REKLAMA
REKLAMA

Iki antradienio popietės Vilniaus apygardos teismas nebuvo gavęs kaltinamosios pranešimo apie kokią nors ligą ir negalėjimą dalyvauti trečiadienio posėdyje.

REKLAMA

Generalinė prokuratūra užpernai gruodį skelbė, kad per ikiteisminį tyrimą surinkti duomenys leidžia pagrįstai teigti, kad už šnipinėjimą nuteisto Algirdo Paleckio įsteigto ir vėliau likviduoto „Tarptautinio geros kaimynystės forumo“ nariai E. Švenčionienė ir K. Juraitis, veikdami bendrininkų grupėje, 2022 metais ne kartą Lietuvoje, Baltarusijoje ir Rusijoje padėjo Rusijai ir Baltarusijai bei jų organizacijoms veikti prieš Lietuvą.

REKLAMA
REKLAMA

Tuometis Valstybės saugumo departamento vadas Darius Jauniškis sakė, jog žmonės, vykdami į priešiškas valstybes „megzti“ draugiškų santykių, „puikiai supranta, ką daro“.

„Tarptautinio geros kaimynystės forumo“ atstovai yra lankęsi ir Maskvoje.

E. Švenčionienė taip pat kaltinama viešu pritarimu tarptautiniams ir SSRS nusikaltimams, jų neigimu ar šiurkščiu menkinimu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tyrimo duomenimis, ji, veikdama kartu su buvusiu prosovietinės organizacijos „Jedinstvo“ lyderiu V. Ivanovu, praėjusių metų pradžioje dalyvavo laidoje apie Sausio 13-osios įvykius.

Baudžiamasis kodeksas už padėjimą kitai valstybei veikti prieš Lietuvą numato laisvės atėmimą nuo dvejų iki septynerių metų. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų