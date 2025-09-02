Teismas: Žebelienė nepagrįstai praturtėjo, savivaldybei turi grąžinti beveik 7 tūkst. eurų

Tai antradienį civilinėje „čekiukų“ nusprendė Tauragės apylinkės teismas.
Generalinė prokuratūra teismui buvo pateikusi ieškinį civilinėje „čekiukų“ byloje ir iš D. Žebelienės prašė priteisti 7 tūkst. 695 eurus Šilutės rajono savivaldybės administracijos naudai. Politikė teikė vardinius čekius iš degalinių, tačiau prokurorė Sigita Vasiliauskienė atkreipė teismo dėmesį, kad tarybos narė atsiskaitymui už kurą naudojo 33 skirtingas nuolaidų korteles.
Teismas priteisė šiek tiek mažesnę sumą, nei prašė prokuratūra.
„Jai taikomi aukštesni pavyzdingumo, sąžiningumo reikalavimai. Dideli kuro kiekiai pylimai, 33 skirtingos nuolaidų kortelės. Vykimas susitikimams su partijos vadovybe, dalyvavimas rinkimų agitacinėse kompanijose nėra susiję su tarybos nario funkcijomis“, – sakė prokurorė S. Vasiliauskienė.
Teismo sprendimas dar gali būti skundžiamas.
