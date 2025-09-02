Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Teismas: Žebelienė nepagrįstai praturtėjo, savivaldybei turi grąžinti beveik 7 tūkst. eurų

2025-09-02 16:43 / šaltinis: ELTA
2025-09-02 16:43

Nemuno aušros“ frakcijos Seime narė, parlamento vicepirmininkė Daiva Žebelienė, anksčiau eidama Šilutės rajono savivaldybės tarybos narės pareigas nepagrįstai praturtėjo ir šiai savivaldybei turi grąžinti 6,9 tūkst. eurų.

Daiva Žebelienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

4

Tai antradienį civilinėje „čekiukų“ nusprendė Tauragės apylinkės teismas.

Generalinė prokuratūra teismui buvo pateikusi ieškinį civilinėje „čekiukų“ byloje ir iš D. Žebelienės prašė priteisti 7 tūkst. 695 eurus Šilutės rajono savivaldybės administracijos naudai. Politikė teikė vardinius čekius iš degalinių, tačiau prokurorė Sigita Vasiliauskienė atkreipė teismo dėmesį, kad tarybos narė atsiskaitymui už kurą naudojo 33 skirtingas nuolaidų korteles.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Teismas priteisė šiek tiek mažesnę sumą, nei prašė prokuratūra.

„Jai taikomi aukštesni pavyzdingumo, sąžiningumo reikalavimai. Dideli kuro kiekiai pylimai, 33 skirtingos nuolaidų kortelės. Vykimas susitikimams su partijos vadovybe, dalyvavimas rinkimų agitacinėse kompanijose nėra susiję su tarybos nario funkcijomis“, – sakė prokurorė S. Vasiliauskienė.

Teismo sprendimas dar gali būti skundžiamas.

