9-metės pagrobėjas Filipavičius įklimpo dar giliau – atskleisti dar šiurpesni jo nusikaltimai

Kaip praneša portalas lrytas.lt, praėjusią savaitę teisėsauga jam atnaujino kaltinimus. Tyrėjų duomenimis, nusikaltimai vyko Filipavičiui priklausančiuose garažuose Kaune, Speigo gatvėje, kuriuose buvo įrengtos gyvenamosios patalpos. Būtent ten, įtariama, moterys patyrė seksualinę prievartą.
Pasak portalo šaltinių, kaltinamasis prisipažino dėl vienos aukos atžvilgiu padarytų veiksmų, o kitos moters byloje – kaltę pripažino tik iš dalies. Kada ši byla bus perduota teismui, dar nėra aišku.
Pagrobė 9-metę
ELTA primena, kad 43 metų G. Filipavičius kaltinamas daugiau nei prieš metus pernai sausį Kaune pagrobęs į parduotuvę išėjusią mažametę. Vaikas pagrobtas iš viešojo transporto stotelės Chemijos gatvėje pernai sausio 7 dieną, o surastas po dviejų parų garaže, Technikos gatvėje, kartu su ja rastas ir G. Filipavičius.
Mergaitės visame Kaune ieškojo šimtai žmonių. Vaiką sėkmingai pavyko surasti pareigūnams peržiūrėjus vaizdo įrašus, apklausus liudytojus ir surinkus kitą informaciją.
Policijai radus dingusią devynmetę, valstybės vadovai ir politikai dėkojo pareigūnams už darbą. Pagrobėją sulaikė Antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai, o ugniagesiai per šturmą nupjovė garažo spynas.
Po vaiko išlaisvinimo tuometinis Kauno policijos vadovas Mindaugas Baršys teigė, kad garažas, kuriame buvo laikyta mergaitė, buvo „šiek tiek pritaikytas“ įkaito laikymui.
