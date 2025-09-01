Nepilnametėms šokęs Ulvidas: „Pačios kvietė, ieškojo ir joms buvo linksma“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose
Kauno apygardos teisme dainavęs nuteistasis Algimantas Ulvidas, po kelių mėnesių, procesui pasibaigus – jau nebe toks džiugus.
Nuteistasis pasipiktinęs
„Absurdas, čia kažkokia beprotybė“, – teigė nuteistasis.
Kauno apygardos teismas paliko galioti Kauno apylinkės teismo priimtą nuosprendį – kaunietis lieka nuteistas. Jam skirta bausmė 2 metai ir 5 mėnesiai kalėjimo. Tokį verdiktą teismas paskelbė dar balandžio 9 – A. Ulvidą nuteisė dėl 11 mergaičių tvirkinimo ir pripažino recidyvistu.
Būtent tai vyras ir skundė, prašė jį visiškai išteisinti.
„Teisėjų kolegija konstatavo, kad apylinkės teismas išsamiai išnagrinėjo šią baudžiamąją bylą, įrodymų pakanka A. Ulvido kaltei pagrįsti. A. Ulvidas lieka nuteistas dėl tvirkinimo ir turės atlikti 2 metų 5 mėnesių bausmę“, – teigia Kauno apygardos teismo atstovė Milda Kryžė.
Tikėtina, kad kalėti A. Ulvidui teks gerokai mažiau, greičiausiai iš šio termino bus išbrauktas laikas, kurį A. Ulvidas buvo suimtas.
„2 metus ir 3 mėnesius aš jau atbuvęs, turbūt dėl to ir paliko tą patį, nesakysi, kad nekaltas“, – teigia nuteistasis.
Medicinos dokumentuose – diagnozė
Nuogais šokiais prieš nepilnametes pagarsėjęs, dabar jau 50-metis vyras sako, kad nei vienas teismas visai neatsižvelgė į jo medicininius dokumentus.
„Aš pristačiau stiprią medicininę dalį, medikų išvadas, dėl ko žmogus taip padarė, nenorėdamas pakenkti, padaryti žalos. Medikai sako, kad tai, kaip jis veikia yra diagnozė, o teismas sako, kad tai kaip jis veikia yra kriminalas – tai kaip dabar?“ – piktinosi A. Ulvydas.
Tad teisybės nuteistasis žada ieškoti ir Aukščiausiame Teisme.
„Mes turime teisę toliau luptis ir kautis Aukščiausiame teisme. Negali žmogus būt pasodintas į kalėjimą tik dėl to, kad pasirodė apsinuoginęs. Primenu, jokio kaltinimo daugiau nėra, viso labo pasirodė apsinuoginęs“, – teigė kaltinamasis.
Anot A. Ulvydo, šoko nuogas kviečiamas merginų, o tai, kad jos nepilnametės – tikina nežinojęs, nes amžių ir net vardus jos meluodavo.
„Merginos liudijo, kad jos pačios kvietė, ieškojo, joms buvo linksma“, – aiškino A.Ulvydas.
Šioje byloje skundą pateikė ir prokuroras, kuris prašė A. Ulvidą bausti dvigubai griežčiau ir net 5 metams jį pasiųsti už grotų, tačiau šį skundą Apygardos teismas atmetė.
