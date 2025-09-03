Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Tarptautinė Ukrainos mokykla Vilniaus kolegijos patalpomis naudosis dar trejus metus

2025-09-03 16:29 / šaltinis: ELTA
2025-09-03 16:29

Tarptautinė Ukrainos mokykla dar trejus metus galės naudotis Vilniaus kolegijos patalpomis. Tokį nutarimą trečiadienį priėmė Vyriausybė, pranešė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM).

Ukrainos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Tarptautinė Ukrainos mokykla dar trejus metus galės naudotis Vilniaus kolegijos patalpomis. Tokį nutarimą trečiadienį priėmė Vyriausybė, pranešė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM).

REKLAMA
0

Tarptautinė Ukrainos mokykla Vilniaus kolegijos patalpomis naudojasi nuo 2022 metų pagal panaudos sutartį. 

Šios privačios mokyklos Vilniaus skyriuje šiuo metu mokosi daugiau kaip 2 tūkst. mokinių, juos ugdo per 300 mokytojų.

Be Vilniaus, Tarptautinė Ukrainos mokykla turi savo filialus Kaune, Panevėžyje, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų