Tarptautinė Ukrainos mokykla Vilniaus kolegijos patalpomis naudosis dar trejus metus

Tarptautinė Ukrainos mokykla Vilniaus kolegijos patalpomis naudojasi nuo 2022 metų pagal panaudos sutartį.
Šios privačios mokyklos Vilniaus skyriuje šiuo metu mokosi daugiau kaip 2 tūkst. mokinių, juos ugdo per 300 mokytojų.
Be Vilniaus, Tarptautinė Ukrainos mokykla turi savo filialus Kaune, Panevėžyje, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!