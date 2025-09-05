Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Tamašunienė apie Kairio likimą LKT vadovo poste: reikia įsigilinti į situaciją

2025-09-05 11:30 / šaltinis: ELTA
2025-09-05 11:30

Kandidatė į teisingumo ministres Rita Tamašunienė sako kol kas negalinti atsakyti, ar į konfliktą su ministru Rimantu Mockumi įsivėlęs Lietuvos kalėjimų tarnybos (LKT) vadovas Mindaugas Kairys gali tikėtis likti poste. 

Mindaugas Kairys (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)

0

„Negaliu dabar atsakyti, reikia įsigilinti į situaciją todėl, kad aš žinau tiek, kiek viešojoje erdvėje yra parašiusi žiniasklaida“, – po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda žurnalistams teigė R. Tamašunienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tačiau tai yra toks klausimas, kurio neverta atidėlioti, nes pačiai tarnybai, jos darbo kokybei, darbo organizavimui turėti vadovą yra labai svarbu“, – pabrėžė kandidatė į ministres.

Vyriausybė liepos 9 d. LKT direktoriui M. Kairiui skyrė papeikimą, o liepos 16 d. tarnybos vadovui skirtas griežtas papeikimas.

M. Kairiui skirti abi minėtas tarnybines nuobaudas pasiūlė teisingumo ministras R. Mockus, atsižvelgęs į tarnybinių patikrinimų išvadas. Kaip skelbta anksčiau, tarnybinių patikrinimų metu LKT vadovo veiksmuose nustatyti pažeidimai, susiję su tarnybos lėšų panaudojimu, tarnybinio automobilio naudojimo tvarka. 

Galiausiai R. Mockus pasiūlė M. Kairį atleisti iš pareigų, tačiau LKT vadovui buvo suteiktas pranešėjo statusas – tokiu atveju asmuo negali būti atleidžiamas iš darbo.

ELTA primena, kad Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl galimai neteisėto poveikio LKT direktoriui M. Kairiui. 

Neoficialiomis portalo „Delfi“ žiniomis, minėtas STT tyrimas yra atliekamas dėl laikinojo teisingumo ministro R. Mockaus.

Portalo žiniomis, LKT vadovas M. Kairys esą galėjo įrašyti pokalbį su R. Mockumi ir jį pateikti teisėsaugai.

Pranešėjo statusas suteikiamas tiems asmenims, kurie teisėsaugai pateikia informaciją apie pažeidimą įstaigoje, apie kurį žinojo dėl savo turimų ar turėtų pareigų joje. Tokiems asmenims užtikrinama apsauga nuo neigiamo poveikio, suteikiamas konfidencialumas.

M. Kairys į LKT paskirtas praėjusios Seimo kadencijos metu. 2023 metų kovą buvo paskirtas direktoriaus pavaduotoju, o nuo 2024 metų gegužės tapo tarnybos direktoriumi.

