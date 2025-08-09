Valdantieji bando išversti Kalėjimų tarnybos vadovą iš posto: „Korumpuotos bebriškos tradicijos sugrįžta“

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Ne paslaptis, kad kalėjimai – savotiška uždara respublika, kur klesti galios, paremtos įtaka ir pinigais, šešėlis.
Dar šią žiemą milijonieriaus, nusikaltėlio Vilhelmo Germano vienvietėje Vilniaus kalėjimo kameroje rasti 2 mobilieji telefonai – to dar vienas įrodymas.
Šitoks tylus šešėlio „verslas“ generuoja milijonus – net paprasto, mygtukinio telefono kaina čia šoka iki tūkstančių eurų. Ką jau kalbėti apie narkotikus ar kitas tylių susitarimų paslaugas.
Dėl įtakos tokioje struktūroje gali užvirti aršios kovos.
„Ten sėdi žmonės, kurie turi ir pinigų, ir ryšių. Jie labai nori ten turėti kuo daugiau kontrolės. Mes galim kalbėti apie viską – narkotikų apyvartą, organizuotą nusikalstamumą. Šiuo atveju, jei yra žmogus kuris nepatinka – jis bus taikiniu“, – kalbėjo žurnalistas Skirmantas Malinauskas.
Priekaištus vadina pritemptais
Naujų kalėjimų statyba kainuoja dešimtis milijonų, tad įtaka šioje srityje taip pat labai vertinga. Dabar naujos valdžios taikiniu tapo Kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys, vadovauti pradėjęs dar praėjusią – konservatorių – kadenciją.
Į jį nusitaikė laikinai pareigas einantis (LEP) teisingumo viceministras, buvęs VST vadas Ričardas Pocius, kuris tuomet, sukonfliktavęs su buvusia ministre Agne Bilotaite, buvo atleistas.
Dar liepos pradžioje jis viešai užsiminė apie įtarimus dėl M. Kairio aplaidumo ir neva tyčinio netinkamo finansų valdymo. Tuomet R. Pocius nieko konkretaus nepasakė. Kiek vėliau pasirodė tarnybinių patikrinimų išvados, nepalankios M. Kairiui.
Komisija nustatė, kad M. Kairys be teisinio pagrindo suteikė kanclerei Ligitai Valalytei teisę keisti tarnybinių automobilių naudojimo taisykles. Tačiau, pasak patyrusio žurnalisto S. Malinausko, tokios išvados yra pritempinėjimai.
„Tie priekaištai – galim analizuoti – yra labai stipriai pritempti. Ar tai būtų kalba apie Šiaulių kalėjimą, ar mes kalbėtume apie išorinius auditus, ar automobilio naudojimą, kai jis gauna griežtą papeikimą dėl automobilio naudojimo tvarkos“, – sakė S. Malinauskas.
Tik šitokių politinių galios žaidimų taikiniu tapęs M. Kairys, pasirodo, teisėsaugai taip pat turėjo ką pasakyti. Sprendžiant iš to, kas pasakyta viešoje erdvėje, M. Kairį Teisingumo ministerija galimai spaudė įdarbinti konkrečius asmenis. Jam prokuratūra suteikė pranešėjo statusą.
„Pranešėjo statuso komentuot negaliu. Galiu patvirtinti, kad man toks suteiktas“, – sakė Kalėjimų departamento vadovas.
TV3 žinios paprašė, kad laikinai pareigas einantis teisingumo ministras paaiškintų visuomenei, kodėl siekia M. Kairio atleidimo ir kokių priekaištų jam turi, tačiau ministras nėrė į krūmus.
„Korumpuotos bebriškos tradicijos, kurios vėl, atrodo, sugrįžta visu pajėgumu“, – ministro elgesį komentavo Agnė Bilotaitė.
Buvusiai vidaus reikalų ministrei kreipusis į parlamentinę antikorupcijos komisiją, norint klausimą aptarti, per posėdį kilo aršios kovos, kad klausimas būtų išbrauktas.
A. Bilotaitė dėl galimo neteisėto spaudimo kalėjimų vadovybei kreipėsi į STT ir kriminalinę policiją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
