TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Svarbi žinia dėl Vilniaus oro uosto veiklos: atšaukti šeši skrydžiai

2025-10-05 08:18 / šaltinis: BNS
2025-10-05 08:18

Dėl netoliese pastebėtų oro balionų vėlų šeštadienio vakarą sustabdytas oro eismas Vilniaus oro uoste ankstyvą sekmadienio rytą vėl atnaujintas. Kaip pranešė Lietuvos oro uostai (LTOU), oro erdvė atidaryta 4.50 valandą.

Keleiviai Vilniaus oro uoste

Dėl netoliese pastebėtų oro balionų vėlų šeštadienio vakarą sustabdytas oro eismas Vilniaus oro uoste ankstyvą sekmadienio rytą vėl atnaujintas. Kaip pranešė Lietuvos oro uostai (LTOU), oro erdvė atidaryta 4.50 valandą.

10

„Oro uosto operacijos atnaujintos“, – teigia LTOU. Pasak bendrovės, dalis skrydžių iš Vilniaus gali vėluoti, nes sutriko įgulų ir orlaivių rotacijos. Šeši reisai buvo atšaukti: į Ciurichą, Londoną, Frankfurtą, Kutaisį, Varšuvą ir Kopenhagą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jais vykti planavę keliautojai raginami nevykti į oro uostą ir susisiekti aviakompanijomis.

Dėl, kaip įtariama, šalia skridusių oro balionų, Vilniaus oro uosto oro erdvė uždaryta šeštadienį 22.16 val. Į Kauno, Rygos ar Gdansko oro uostus buvo nukreipti aštuoni skrydžiai, bent vienas skrydis iš Vilniaus atidėtas.

Kaip rašė BNS, rugsėjo pabaigoje Vilniaus oro uosto veikla buvo sutrikdyta dėl galimai užfiksuotų dronų. Panašūs incidentai fiksuoti dar kiek anksčiau rugsėjį, taip pat rugpjūtį.

Buvo laikinai uždaryta Vilniaus oro uosto erdvė

Vėlų šeštadienio vakarą dėl, kaip įtariama, šalia skridusių oro balionų, uždaryta Vilniaus oro uosto erdvė.

Kaip BNS patvirtino Lietuvos oro uostai (LTOU), į Kauno, Rygos ar Gdansko oro uostus nukreipti aštuoni skrydžiai, bent vienas skrydis iš Vilniaus atidėtas.

„Šįvakar, 22.16 val. oro uosto specialistai iš „Oro navigacijos“ atstovų gavo informaciją, kad laikinai stabdomas orlaivių eismas dėl, mūsų turimomis žiniomis, galimos oro balionų serijos Vilniaus kryptimi, oro uosto kryptimi“, – BNS teigė oro uostai.

Neatmetama, kad link oro uosto galėjo skristi keli balionai. „Kol kas oro erdvė yra uždaryta, (...) situacija keičiasi kas kelias minutes“, – nurodė bendrovė.

Kaip rašė BNS, rugsėjo pabaigoje Vilniaus oro uosto veikla buvo sutrikdyta dėl galimai užfiksuotų dronų. Panašūs incidentai fiksuoti dar kiek anksčiau rugsėjį, taip pat rugpjūtį.

Kur
Kur
2025-10-05 08:34
Mūsų oro policija, kur skraidantys motociklai, kiekvienas balionas turėtų būti perimtas.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
