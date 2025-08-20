Susitikime su socialdemokratais LVŽS tikisi aptarti daugiau nei 40 punktų

„Mes tikrai intensyviai dirbome kelias valandas, išrinkome, kas, mūsų manymu, yra svarbu. Kaip sakote, yra 41 punktas, bet ten (…) yra tokie blokai, kurie apima mokesčius, regionų politiką, gynybą“, – žurnalistams prieš susitikimą sakė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Aurelijus Veryga.
„Punktų gal ir daugoka, bet tam mes ir esame politikai, kad šnekėtume, tartumėmės, nes, mūsų manymu, tai yra svarbūs dalykai“, – pridūrė jis.
Kaip skelbta anksčiau, sekmadienį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė valdančiąją daugumą formuoti su „Nemuno aušra“ ir LVŽS – iki šiol koalicijoje dirbę Sauliaus Skvernelio demokratai „Vardan Lietuvos“ į daugumą liko nepakviesti.
Šią savaitę vyksta pakartotiniai susitikimai su abiejų į valdančiąją daugumą pakviestų politinių jėgų atstovais. Pirmadienį socialdemokratai jau susitiko su „aušriečiais“. LSDP lyderiai viliasi koalicinę sutartį pasirašyti dar šią savaitę.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.
LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę. Ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo pateikė politikės kandidatūrą į Vyriausybės vadovės postą.
