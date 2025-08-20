Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Socialdemokratai ir „valstiečiai“ aptars galimą darbą koalicijoje

2025-08-20 06:06 / šaltinis: BNS
2025-08-20 06:06

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atstovai trečiadienį susitiks aptarti galimo bendro darbo valdančiojoje koalicijoje.

Aurelijus Veryga BNS Foto

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atstovai trečiadienį susitiks aptarti galimo bendro darbo valdančiojoje koalicijoje.

0

„Sudėjome viską į vieną dokumentą ir keliaujame pasišnekėti. – BNS susitikimo išvakarėse teigė A. Veryga. – Savo pageidavimų, aišku, kad mes turime ir daug turime.“

Kokie tie pageidavimai, „vastiečių“ lyderis neįvardija ir sako tą padarysiąs tik per susitikimą su socdemais. Vis tik jis užsimena, kad dalis jų yra susiję su mokesčių reformos peržiūrą.

Be kita ko, A. Veryga sako, kad LVŽS į koaliciją eis arba su visa frakcija Seime, arba neis iš viso.

Šiuo metu bendroje frakcijoje Seime dirba šeši LVŽS atstovai, du kartu su partijos sąrašu į Seimą išrinkti, bet „valstiečiams“ nepriklausantys parlamentai – Ignas Vėgėlė ir Rimas Jonas Jankūnas – bei trys Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai.

„Arba visi, arba niekas“, – apibendrino A. Veryga.

Kaip rašė BNS, iš pareigų pasitraukus eskpremjerui Gintautui Paluckui, socdemai pradėjo derybas dėl naujos koalicijos. Prie jos prisijungti kviečiama „Nemuno aušra“ ir „valstiečiai“. Dabartiniai partneriai Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ į koaliciją nebuvo pakviesti.

Į premjeres socialdemokratai teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę.

