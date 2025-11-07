 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Sulaikyti 29-erių ir 30-ies vyrai, dar du – ieškomi: kontrabandininkai įkliuvo pasieniečiams

2025-11-07 20:02 / šaltinis: BNS
2025-11-07 20:02

 Pasieniečiai Varėnos rajone sulaikė du automobilius, viename iš jų gabenta 6 tūkst. pakelių kontrabandinių baltarusiškų cigarečių, penktadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT). 

Pasieniečiai Varėnos rajone sulaikė 28,7 tūkst. eurų vertės baltarusiškų cigarečių kontrabandą (nuotr. VSAT)

0

Jos teigimu, du 29-erių ir 30-ies metų Šalčininkų rajono gyventojai buvo sulaikyti, dar du – ieškomi. 

„Varėnos rajone pasieniečiai sulaikė du automobilius, kurių vienu buvo gabenama 12 dėžių baltarusiškų cigarečių, kitu – važiavo kontrabandininkų palyda. Vežėjams pavyko pasprukti iš sugedusio automobilio, apsaugininkai – sučiupti. Ketvirtadienį jie buvo mėnesiui suimti, bėgliai tebeieškomi“, – teigiama pranešime. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

VSAT Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai antradienio vakarą patikrinimui stabdė du vienas paskui kitą važiuojančius automobilius – „Audi A6“ sustojo, o „Škoda Oktavia“ bandė pabėgti. 

„Jos persekiojimas ilgai netruko. Išsukus iš kelio, suartame lauke škodai buvo pramuštas karteris. Išbėgus alyvai, automobilis sustojo, o iš jo iššokę du vyrai pasileido greta esančio miško link. Jų paieškai buvo pasitelktas pasieniečių kinologas su tarnybiniu šunimi, tačiau bėglių rasti nepavyko“, – sakė VSAT.

Jos teigimu, „Škoda Oktavia“ automobilyje rasta 12 dėžių, kuriose buvo po 500 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis. Jų vertė siekia 28,6 tūkst. eurų. 

Tuo metu sustabdytoje transporto priemonėje „Audi A6“ rasti penki GPS siųstuvai. 

„Šalčininkiečiai sulaikyti dėl veikimo organizuotoje grupėje gabenant kontrabandą“, – teigė VSAT.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Ketvirtadienį teismas sulaikytiems dviem Šalčininkų rajono gyventojams skyrė sulaikymą vienam mėnesiui. 

