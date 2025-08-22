Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Sukčiai apgavo du vilniečius ir išviliojo 12 500 eurų

2025-08-22 08:31 / šaltinis: BNS
2025-08-22 08:31

Į Vilniaus apskrities policiją ketvirtadienį kreipėsi du nuo sukčių nukentėję žmonės.

Telefoniniai sukčiai (asociatyvi nuotr.) (nuotr. Pexels)

Į Vilniaus apskrities policiją ketvirtadienį kreipėsi du nuo sukčių nukentėję žmonės.

0

Penktadienį sostinės policija pranešė, jog gautas 1974 metais gimusio vyro pranešimas, kad balandžio mėnesį už parduodamą automobilį „Toyota Landcruiser“ sumokėjo 6 500 eurų. Tačiau automobilio negavo.

O moters, gimusi 1955 metais, pranešė, kad rugpjūčio 20 dieną jai paskambino nepažįstami asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės, banko bei policijos darbuotojais, apgaule išviliojo 6 tūkst. eurų. Pinigus moteris atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui. 

