Sukčiai apgavo du vilniečius ir išviliojo 12 500 eurų

Penktadienį sostinės policija pranešė, jog gautas 1974 metais gimusio vyro pranešimas, kad balandžio mėnesį už parduodamą automobilį „Toyota Landcruiser“ sumokėjo 6 500 eurų. Tačiau automobilio negavo.
O moters, gimusi 1955 metais, pranešė, kad rugpjūčio 20 dieną jai paskambino nepažįstami asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės, banko bei policijos darbuotojais, apgaule išviliojo 6 tūkst. eurų. Pinigus moteris atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
