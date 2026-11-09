Suduotas rimtas smūgis narkotikų platinimui: konfiskuota 130 kilogramų kanapių ir „kristalų“ siunta

Pareigūnai perėmė 130 kilogramų kanapių ir „kristalų“ siuntą.
Policija sudavė smūgį narkotikų platinimui
Praeitą savaitę Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai smogė šešėliniam narkotikų platinimo tinklui.
Kaip pranešė Vilniaus apskrities policija, tyrimo metu Vilniuje bei Šiauliuose neutralizuoti trys asmenys, įtariami neteisėtu disponavimu labai dideliu narkotinių ir psichotropinių medžiagų kiekiu.
Operacijos metu atliktos kratos atskleidė nusikalstamos veikos mastą – pareigūnai išėmė vieną didžiausių kanapių siuntų Lietuvos istorijoje: apie 130 kilogramų kanapių, apie 3,5 kilogramo itin pavojingos psichotropinės medžiagos 3-chlormetkatinono (3-CMC), žinomos „kristalo“ pavadinimu; kovinį ginklą su šaudmenimis.
Draudžiamos medžiagos buvo slepiamos ne tik automobiliuose ar namuose, bet ir iš anksto paruoštose slėptuvėse – miškinguose vietovėse, kur, kaip įtariama, vyko narkotikų perdavimai.
Teismas visiems trims sulaikytiesiems skyrė griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą.
Ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl neteisėto disponavimo labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu ir neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais ir šaudmenimis.
Už šiuos nusikaltimus įtariamiesiems gresia laisvės atėmimas nuo 10 iki 15 metų.
Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras.
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