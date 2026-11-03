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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Namuose radus narkotikų ir 50 tūkst. eurų – teismo sprendimas

2026-11-03 15:43 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-03 15:43
Pridėkite kaip šaltinį Google

Už neteisėtą disponavimą narkotikais nuteista moteris turės atlikti realią laisvės atėmimo bausmę ir neteks daugiau nei 50,5 tūkst. eurų – teismas patenkino prokuratūros skundą ir pritaikė išplėstinį turto konfiskavimą.

Lietuva už narkotikus baudžia per skaudžiai (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (5)

Už neteisėtą disponavimą narkotikais nuteista moteris turės atlikti realią laisvės atėmimo bausmę ir neteks daugiau nei 50,5 tūkst. eurų – teismas patenkino prokuratūros skundą ir pritaikė išplėstinį turto konfiskavimą.

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Kaip pranešė prokuratūra, Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs prokurorės apeliacinį skundą, nusprendė iš nuteistosios E. J. valstybės naudai konfiskuoti pinigus.

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FOTOGALERIJA. Pinigai

Pirmosios instancijos teismui šio turto konfiskavimo netaikius, prokurorė nesutiko su tokiu sprendimu ir siekė, kad būtų įvertinta visa kratos metu rasta pinigų suma bei jos kilmė.

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2025 m. pradžioje per kratą E. J. namuose pareigūnai aptiko 64 folijos lankstinukus su gelsvos spalvos milteliais, jų sudėtyje buvo karfentanilio ir metadono. Taip pat buvo rasta 50 tūkst. 591 euras grynųjų pinigų.

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Vilniaus apygardos teismas 2025 m. gruodžio 16 d. nuosprendžiu E. J. pripažino kalta dėl neteisėto disponavimo labai dideliu kiekiu narkotinių medžiagų, turint tikslą jas platinti, ir skyrė realią laisvės atėmimo bausmę. 

Vilniaus apygardos teismo sprendimas

Tačiau Vilniaus apygardos teismas nusprendė netaikyti išplėstinio turto konfiskavimo, nes didžiąją dalį pinigų priskyrė nuteistosios motinai, o likusią dalį grąžino pačiai nuteistajai.

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Tačiau Vilniaus apylinkės prokuratūros prokurorė padavė apeliacinį skundą,  kuriuo prašė taikyti išplėstinį turto konfiskavimą ir valstybės naudai konfiskuoti visus pinigus.

Prokurorė atkreipė dėmesį į nuteistosios finansinę padėtį, teisėtas pajamas ir byloje surinktus duomenis, kurie, prokurorės vertinimu, neleido pagrįsti tokios pinigų sumos teisėtos kilmės.

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Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs prokurorės ir nuteistosios E. J. apeliacinius skundus, pritarė prokurorės argumentams dėl išplėstinio turto konfiskavimo. 

Teismas įvertino nuteistosios teisėtas pajamas, patirtas išlaidas, pinigų radimo aplinkybes ir kitus byloje surinktus duomenis. 

Taip pat atsižvelgė į tai, kad pinigai buvo rasti patalpoje, kurioje laikytos narkotinės medžiagos ir jų pakavimo priemonės, o dalis grynųjų buvo laikoma kosmetinėje kartu su nuteistosios asmens dokumentu. 

Įvertinęs šias aplinkybes, teismas pritaikė išplėstinį turto konfiskavimą ir visus 50 591 Eur nurodė perduoti valstybės nuosavybėn.

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