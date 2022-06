Su įsigytu automobiliu nuvažiavo 1 tūkst. kilometrų, o tada pasigirdo nieko gero nežadantys garsai

Taip nutiko vilniečiui Andriui M., kurio įsigytas automobilis pradėjo skleisti keistus garsus nuvažiavus vos apie 1 tūkst. kilometrų. O tada paaiškėjo, kad reikalingas kapitalinis remontas automobilio varikliui.

Už transporto priemonę 6900 eurų jau sumokėjęs vyras nepanoro savo lėšomis atlikti remonto, kurio preliminari kaina – 3 tūkst. eurų. Jis kreipėsi į transporto priemonės pardavėją, tačiau šis atsisakė grąžinti pinigus ir pasiimti automobilį.

Tad šis konfliktas buvo sprendžiamas Vilniaus miesto apylinkės teisme. Į jį Andrius M. kreipėsi prašydamas nutraukti transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartį ir taikyti restituciją.

Tai yra įpareigoti atsakovą grąžinti jam 6900 eurų, o ieškovą – grąžinti atsakovui automobilį. Taip pat vyras prašė priteisti iš daugiau kaip 600 eurų, kuriuos jis išleido tikrindamas automobilį ir konsultuodamasis su specialistais.

Anot Andriaus M., skelbimų portale buvo deklaruojama, kad automobilis yra be defektų. Nusipirkus automobilį, maždaug po 10 dienų kilo įtarimų dėl jo būklės, o pristačius automobilį patikrai meistrai nustatė, kad variklis turi akivaizdų defektą.

Variklio remontas arba naujo variklio įsigijimas kainuotų labai brangiai. Anot nukentėjusiojo, atsakovas privalėjo atskleisti pirkėjui automobilio defektus, tačiau to nepadarė. Andrius M. pareiškė dvi pretenzijas atsakovui, prašydamas atsiimti automobilį ir grąžinti pinigus, tačiau šis su jomis nesutiko.

Pradėjo skleisti garsus

Teismo posėdžio metu ieškovas ieškinio reikalavimus palaikė, papildomai paaiškino, kad automobilio skelbimą pamatė internete, jame buvo nurodyta tik tai, kad neseniai keista automobilio pavarų dėžė, trūkumų nurodyta nebuvo, automobilis nuotraukose atrodė patraukliai.

Dėl automobilio apžiūros ieškovas tarėsi su A. N., šis prieš perkant automobilį tikino, jog jis yra techniškai tvarkingas, tačiau daug nepasakojo, bet leido ieškovui pačiam išsamiai apžiūrėti automobilį.

Prieš perkant automobilis buvo nuvežtas ir į servisą, bet vieninteliame servise, kurį tuo metu rado, galėjo būti atlikta tik išorinė apžiūra, kurią atlikus rimtesnių problemų nebuvo nustatyta. Ieškovui automobilis paliko gerą įspūdį, todėl nusprendė jį įsigyti ir pasirašė pirkimo–pardavimo sutartį.

Po kelių dienų ieškovas, įmontavęs ankstesnio savininko išmontuotą rezonatorių, su kuriuo variklis ėmė dirbti gerokai tyliau, važiuodamas į įkalnę išgirdo tuksėjimą. Nuvežus automobilį į servisą, trys meistrai paklausę garso ir apžiūrėję automobilį patikino ieškovą, kad yra susidėvėję variklio indėklai, reikalingas variklio remontas, kuris kainuos labai brangiai.

Ieškovas skambino pardavėjui, tačiau šis suabejojo, ar gedimas konstatuotas pagrįstai. Taip pat, Andriaus M. teigimu, buvo nustatyta, jog variklis leidžia tepalą, reikia keisti grandinę.

Nukentėjusysis nurodė, kad meistrai pasiūlė jam grąžinti automobilį pardavėjui, nes variklio remontas arba keitimas kainuotų daugiau kaip 3 tūkst. eurų. Ieškovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad prieš pirkdamas automobilį jo variklio netikrino. Kompiuterinė įranga variklio mechaninio gedimo nerodo, todėl gedimui nustatyti reikėtų variklį ardyti, vien tai kainuotų apie 1 tūkst. eurų.

Meistrai trūkumus nustatė iš garso, taip pat iš to, kad prasisunkia tepalas, ir iš atsipalaidavusios grandinės. Tačiau atsakovas atsisakė susigrąžinti automobilį. Andriaus M. teigimu, visi meistrai, į kuriuos jis kreipėsi, konstatavo tą patį variklio gedimą, o tai reiškia, kad trūkumas akivaizdus net ir neardant variklio.

Be to, toks trūkumas negalėjo atsirasti per 2 savaites. Ieškovo teigimu, pirkdamas automobilį jis suprato, kad įsigyja nenaują automobilį ir buvo pasirengęs tam, kad gali pasitaikyti įprasti kasdieniai smulkūs gedimai, bet šiuo atveju varikliui būtinas kapitalinis remontas.

Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė advokatė Snaiguolė Mažeikienė atsiliepimo į ieškinį argumentus palaikė. Atstovė akcentavo, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų automobilio trūkumus, tik UAB „Automobilių kompiuterinės diagnostikos centras“ defektacijos aktą, tačiau ir jis kelia abejonių dėl patikimumo.

Atsakovės atstovė pažymėjo, kad ieškovas jau kitą dieną po pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo skambino atsakovės sūnui siūlydamas susigrąžinti automobilį. Be to, iš to, kad vos per trejus metus ieškovas pakeitė keturis automobilius, atsakovė abejoja, ar jis pirko automobilį savo reikmėms, ar verslo tikslais.

Atstovė taip pat pažymėjo, kad ieškovas nuvažiavo 1000 km, tai rodo, jog automobilis yra tinkamos būklės, be to, nėra įrodymų, kad su juo nevažinėjama ir dabar.

Teismo sprendimas

Vilniaus miesto apylinkės teismas Andriaus M. ieškinį nusprendė patenkinti iš dalies. Nuspręsta nutraukti transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį ir taikyti restituciją.

Andriui M. iš atsakovo priteista 6900 eurų suma. O ieškovas įpareigotas grąžinti pardavėjui automobilį. Taip pat nuspręsta priteisti Andriui M. iš atsakovo 448 eurus nuostoliams atlyginti ir 170 eurų bylinėjimosi išlaidoms padengti.

Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.