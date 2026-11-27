Kaip penktadienį pranešė kariuomenė, ją atlikti dalimis galima pasirinkus 90–120 dienų privalomąją pradinę karo tarnybą per trejų metų ciklą arba jaunesniųjų karininkų vadų mokymus (JKVM).
„Abu tarnybos būdai suteikia galimybę įgyti karinį parengtumą, o sėkmingai baigusiems JKVM suteikiama būrio vado kvalifikacija ir atsargos leitenanto laipsnis“, – rašoma pranešime.
Atliekant 90–120 dienų tarnybą per trejų metų ciklą, karinio rengimo organizavimas priklauso nuo to, kuriame kariniame vienete atliekama tarnyba.
Studentai ir absolventai jau gali teikti prašymus 2027 metais pradėti karo tarnybą dalimis
Pavyzdžiui, Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke Rukloje kariai tarnauja per studentų vasaros atostogas. Kiekvieną vasarą jie atvyksta į Mokomąjį pulką ir nepertraukiamai tarnauja vieną mėnesį, o visą programą baigia per tris vasaras.
Krašto apsaugos savanorių pajėgose (KASP) tarnyba prasideda trijų savaičių baziniu kario kursu. Jį baigę kariai priskiriami KASP rinktinėms ir grįžta į įprastą gyvenimo ritmą. Tarnybą jie tęsia rinktinėse pagal karinio rengimo programą ir dažniausiai yra šaukiami 1–2 kartus per mėnesį.
Norintieji tarnybą atlikti KASP gali nurodyti, kurioje vietovėje jiems būtų patogiausia tarnauti. Parenkant mokymų vietą, stengiamasi į šį pageidavimą atsižvelgti, tačiau dalis pratybų gali vykti ir kitoje KASP rinktinėje.
„Tarnybos metu kariai gerina fizinį pasirengimą, mokosi topografijos pagrindų, suteikti pirmąją pagalbą, saugiai elgtis su ginklu ir taikliai šaudyti. Tarnyba įskaitoma, kai karys išlaiko tarpinius atsiskaitymus ir sėkmingai baigia karinio rengimo programą“, – teigia kariuomenė.
Tiek Mokomajame pulke, tiek KASP rinktinėse tarnaujantys karo prievolininkai yra privalomosios pradinės karo tarnybos kariai.
Tarnybos dienomis jie aprūpinami maistu ir gyvenamąja patalpa, jiems kompensuojamos kelionės į tarnybos vietą ir atgal išlaidos.
Kariams taip pat mokama buitinė išmoka, 2027 metais už visą ištarnautą mėnesį ji sieks 358,8 euro.
Kai tarnaujama tik dalį mėnesio, pavyzdžiui, dalyvaujama savaitgalio pratybose, išmoka apskaičiuojama pagal faktiškai ištarnautų dienų skaičių.
Studentams ir absolventams, norintiems įgyti vadovavimo patirties, skirti jaunesniųjų karininkų vadų mokymai. Jie trunka nuo 160 iki 200 dienų ir vyksta dalimis per trejus metus.
Užsiėmimai Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje vyksta vidutiniškai du savaitgalius per mėnesį, o vasarą įgyti įgūdžiai ir žinios įtvirtinamos dviejų savaičių trukmės pratybose.
Pirmaisiais tarnybos metais mokymų dalyviai įgyja bazinių kario įgūdžių, antraisiais mokosi vadovauti skyriui, o trečiaisiais – būriui.
Sėkmingai baigę mokymus karo prievolininkai įgyja būrio vado kvalifikaciją, jiems suteikiamas atsargos leitenanto laipsnis. Norintieji 2027 metais pradėti 90–120 dienų tarnybą arba jaunesniųjų karininkų vadų mokymus prašymus artimiausiai regioninei karo komendantūrai gali teikti jau dabar.
Kariuomenė pažymi, kad privalomąją pradinę karo tarnybą galima atlikti ir nepertraukiamai, o studentai tarnybos laikotarpiui gali pasinaudoti akademinėmis atostogomis.
Į devynių mėnesių tarnybą šaukiami pagrindinio karinio parengtumo neįgiję karo prievolininkai nuo 18 metų iki tol, kol jiems sukanka 22 metai. Į karo prievolininkų sąrašą patekę moksleiviai tarnauti kviečiami baigę vidurinę mokyklą.
Savo noru šią tarnybą gali atlikti vyrai ir moterys nuo 18 metų iki tol, kol jiems sukanka 39 metai. Trijų mėnesių tarnyba skirta asmenims, jau įgijusiems Lietuvos kariuomenėje trūkstamą profesiją ar kvalifikaciją. Tarp jų – medikai, informacinių technologijų specialistai ir virėjai.
Asmenys, kurie dėl sveikatos būklės buvo pripažinti netinkamais atlikti devynių mėnesių tarnybą, gali pareikšti norą atlikti šešių mėnesių tarnybą pagal specialiai jiems pritaikytą karinio rengimo programą.
Pripažinus asmenį tinkamu tokiai tarnybai, karinis rengimas organizuojamas ir užduotys skiriamos atsižvelgiant į jo sveikatos būklę.
Planuojama, kad 2027 metų karo prievolininkų sąrašai bus sudaromi sausio pradžioje. Apie tai įstatymų nustatyta tvarka bus pranešta per visuomenės informavimo priemones.
Visi karo prievolininkai savo vietą sąraše ir privalomus vykdyti nurodymus galės pasitikslinti interneto svetainėje www.karys.lt. Iki tol jaunuoliai gali teikti prašymus atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą savo noru.
Kaip rašė BNS, Vyriausybė trečiadienį pritarė Krašto apsaugos ministerijos (KAM) siūlymui atsisakyti viešo metinio karo prievolininkų sąrašo skelbimo.
Po šio sprendimo Karo prievolės ir alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos įstatymo pakeitimo projektas bus teikiamas Seimui.
Kaip pažymėjo KAM, priėmus siūlomas pataisas, karo prievolininkas metiniame sąraše esančią informaciją apie save turėtų pasitikrinti Lietuvos kariuomenės interneto svetainėje karys.lt, įvesdamas savo asmens duomenis.
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