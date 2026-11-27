„Kelių dienų informacijos senumo laikotarpyje per 60 proc. yra šiuo metu biudžeto vykdymas. (...) Tai, kaip ir minėjau visada, biudžeto vykdymas bus 98–100 proc., kaip ir visada“, – LRT radijui penktadienį sakė R. Kaunas.
Kaip rašė BNS, penktadienį ministras vyksta į Švediją, kur su kitų NATO šalių atstovais pasirašys sutartį dėl švediškų pėstininkų kovos mašinų CV90 įsigijimo, Lietuva ketina pirkti 100 šių priemonių.
„Kaip ir šios dienos sutarties pasirašymas, kitų sutarčių pasirašymas, (artimojo nuotolio oro gynybos sistemų – BNS) „Piorun“ įsigijimo pasirašymas gruodžio pirmomis dienomis, kiti įsigijimai, kurių sutartys jau yra suderintos, jos bus pasirašomos, ir tie pinigai yra suplanuoti išleisti šiais metais. (...) Kaip ir sutartys, kurios yra sudarytos, pavyzdžiui, praeitais metais, mokėjimai pagal sutarties grafiką buvo palikti ketvirtam ketvirčiui“, – aiškino R. Kaunas.
„Mes turime sutartis, tiktai kažkodėl ketvirtame ketvirtyje palikti mokėjimai. Taip kad biudžetas yra vykdomas atsakingai ir ne chaotiškai. Pagrindinis momentas, kad jis turėtų būti vykdomas kitais metais tolygiau, kad ne viskas palikta iki ketvirto ketvirčio“, – pridūrė jis.
BNS rašė, kad kitąmet Vyriausybė siūlo gynybai skirti lygiai 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) arba daugiau nei 4,8 mlrd. eurų.
Šiemet finansavimas eurais buvo panašus, bet jo procentinė išraiška nuo ekonomikos dydžio yra didesnė – apie 5,38 proc. BVP.