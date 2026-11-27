„Mes jungėmės į didelę šalių grupę, derybos įvyko sėkmingai, mes šiandien pasirašome sutartį, vykstu šiandien į Švediją tos sutarties pasirašymui“, – LRT radijui penktadienį sakė R. Kaunas.
„Mūsų tikslas, kad maksimalus kiekis šių kovos priemonių atvyktų iki 2030 metų. Apie tai su gamintoju yra šnekama, diskutuojama, kaip didinti kiekius. Tai didžioji dalis taip ir bus, atvyks iki 2030 metų. Su kitomis šalimis lygiai taip pat šnekame, kad Lietuva būtų prioritetinė valstybė gauti šias kovos priemones pirma“, – teigė jis.
Ministras pažymėjo, kad švediškos kovos mašinos yra viena svarbesnių vystomos nacionalinės divizijos dalių.
„Pėstininkų kovos mašinos, kurios leidžia užtikrinti ir apsaugą patiems pėstininkams, leidžia užtikrinti manevrą, leidžia užtikrinti kovines operacijas. Šita transporto priemonė, ši kovos priemonė yra ne nauja, ji yra išbandyta, naudojama“, – kalbėjo R. Kaunas.
„Tai ne tik, kad ženkliai didiname savo kovos galimybes, ne tik, kad ženkliai didiname savo karių gebėjimą efektyviai veikti kovos lauke, bet ir jungiamės į didelę, sakykime taip, šeimą tų pačių technologijų. Ir tai yra ypač svarbu, kai mes šnekame apie NATO kariuomenės arba viso Aljanso galimybę veikti kartu“, – dėstė jis.
Pasak R. Kauno, sutartį dėl CV90 įsigijimo buvo galima pasirašyti ir keliais mėnesiais anksčiau, tačiau kadangi Lietuva dalyvauja pirkime su kitomis šalimis, procedūra užtruko.
„Visos šalys turi suderinti savo interesus, sutarties sąlygas, tiekimą, (...) tai užtrunka. Kai Lietuva dalyvauja pirkimuose viena arba ten su keliomis šalimis, tai procesas tampa greitesnis. Bet tada technikos įsigijimo kaina gali būti šiek tiek didesnė. Tai čia ir buvo tas pasvėrimas“, – kalbėjo ministras.
Jo teigimu, gruodžio 2 dieną bus pasirašoma sutartis dėl pramoninio bendradarbiavimo, kuri leis, prisidedant vietinėms šalies įmonėms, užtikrinti, kad dalis mašinų komponentų gamybos ir jos surinkimas vyktų Lietuvoje.
„Ir gruodžio 2 dieną į Lietuvą bus atvežta ir CV90 kovos mašina, visuomenė galės susipažinti su šia technika, pamatyti ją iš arčiau. Vilniuje ji bus renginio metu demonstruojama“, – pasakojo R. Kaunas.
Pasak jo, šiemet šiam įsigijimui skiriama 400 mln. eurų.
Kaip rašė BNS, Lietuva kartu su dar penkiomis NATO valstybėmis įsigis 100 švediškų pėstininkų kovos mašinų CV90.
Lapkričio pradžioje Vyriausybė patvirtino Krašto apsaugos ministerijos siūlymą, pagal kurį galutinis kovos mašinų surinkimas ir dalies komponentų gamyba turėtų vykti Lietuvoje, į tiekimo grandinę įtraukiant šalies įmones.
Valstybės gynimo taryba yra įpareigojusi sudarant įsigijimo sutartis ypatingą dėmesį skirti technikos komponentų gamybai ir CV90 aptarnavimui Lietuvoje.
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