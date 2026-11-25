„Ši brigada yra Vokietijos divizijos dalis, o divizija taip pat yra skirta šio regiono saugumui. Taigi turime matyti gerokai platesnį paveikslą. Vienas momentas yra priimti brigadą ir užtikrinti treniravimosi, gyvenimo bei viso aptarnavimo sąlygas. Kitas momentas, kuris yra gerokai platesnis, yra sąveika su Lietuvos kariuomene – Vokietijos divizijos sąveika su kuriama Lietuvos divizija“, – laidoje „ELTA pokalbis“ sakė R. Kaunas.
„Tam reikalinga infrastruktūra, kuri yra statoma, ir papildoma infrastruktūra. Tam reikalingi sandėliai, kurie taip pat statomi ir išdėstomi per visą Lietuvos teritoriją, (...) papildomi treniravimosi laukai, kurie irgi yra kuriami. Visas bendras paveikslas yra gerokai didesnis negu tik taškinis brigados priėmimas“, – tęsė krašto apsaugos ministras.
Papildoma infrastruktūra bus skirta ir rotuojamiems kariams
Vokietijos gynybos pramonės koncernas „Rheinmetall“ Lietuvoje statys 250 mln. eurų vertės modulinę stovyklą, kuri bus skirta iki 2 tūkst. karių. R. Kaunas pabrėžė, kad tai yra atskiras, papildomas projektas, skirtas kitokio pobūdžio karių grupėms.
Pasak jo, papildoma infrastruktūra leis užtikrinti sąlygas ne tik nuolat Lietuvoje dislokuotiems kariams, bet ir rotuojamiems sąjungininkų pajėgų daliniams.
„Yra karių, kurie nuolat bus Lietuvoje, (...) bet yra tam tikra kito pobūdžio karių grupė, kuri dar turės ir rotacinį elementą, dažniau keisis, todėl stovyklų pobūdis yra skirtingas. Juolab kad šitos investicijos yra ne iš Lietuvos, tai yra būtent sąjungininkų papildomos investicijos. Žodis „papildomos“ reiškia, kad prie brigados turėsime dar papildomų funkcijų, karių rotacijų, treniravimosi elementų“, – kalbėjo R. Kaunas.
R. Kauno teigimu, šalyje plėtojant karinę infrastruktūrą būtina atsižvelgti į augančius Lietuvos kariuomenės poreikius – ne tik į profesionalių karių ir kuriamos divizijos, bet ir į šauktinių bei rezervo karių rengimą.
„Jeigu mes kalbame, kad Lietuvos kariuomenė auga, kuriame diviziją, jau dabar turime turėti infrastruktūrą. Lygiagrečiai reikia nepamiršti, kad dar turime dešimtis tūkstančių rezervo karių, kuriuos irgi reguliariai mokome toje pačioje infrastruktūroje, tuose pačiuose poligonuose. Be to, turime siekį didinti kariuomenę ir pereiti prie visuotinio šaukimo. Taigi viskas vyksta toje pačioje infrastruktūroje, su tais pačiais profesionaliais kariais, su ta pačia technika. Viską turime įgyvendinti laiku“, – sakė jis.
Rūdninkų karinio miestelio statybų pradžia buvo sudėtinga
Kalbėdamas apie Rūdninkų karinio miestelio statybas, R. Kaunas pripažino, kad pirmieji Vokietijos brigados dislokavimui reikalingi infrastruktūros projektai buvo įgyvendinami sudėtingai.
Vienas tokių pavyzdžių – kelias į poligoną, kurį dėl nustatytų defektų įmonė „Fegda“ tiesia iš naujo savo lėšomis. Pasak ministro, siekiant išvengti panašių atvejų, sustiprinta projekto priežiūra.
„Iššūkių visą laiką kyla, todėl svarbu, kad proceso metu atsiradę defektai būtų sutvarkomi laiku, kad rangovas būtų laiku įpareigotas tai padaryti ir kad nepasikartotų tokios istorijos, kokių turėjome anksčiau“, – sakė R. Kaunas.
Ministras teigė, kad šiuo metu statybos vyksta pagal planą, su rangovais kas savaitę aptariama antrojo etapo darbų eiga, siekiant išvengti vėlavimų dėl biurokratinių procedūrų. Taip pat, pasak jo, Vokietija irgi atidžiai stebi projekto eigą ir pagal ją planuoja savo pajėgumus.
„Lietuva būtent tarp sąjungininkų ir išsiskiria tuo, kad mes stengiamės sukurti optimaliausias sąlygas ne tik gyventi, bet ir treniruotis. Karys yra profesionalas, kaip ir bet kurios kitos specialybės profesionalas, jis turi išlikti profesionalus. (...) Reikia šaudyklų, sporto salių, kitos infrastruktūros, kur kariai mokosi, tobulėja kartu su kitais kariais. Šitą infrastruktūrą mes ir kuriame. Tai nėra tik gyvenimo sąlygos. Tai yra visas karinis miestelis, kuris apima daugybę dedamųjų. Ir Lietuva tą sugeba padaryti“, – pabrėžė jis.
Vokietijos kariams kuriamos savarankiško gyvenimo sąlygos
R. Kauno teigimu, Rūdninkų kariniame miestelyje jau pastatytus gyvenamuosius korpusus vadinti bendrabučiais nėra visiškai tikslu, kadangi juose įrengiami savarankiški gyvenamieji būstai.
„Tai yra tarsi mini butai, kurie turi savo sanitarinius mazgus, mini virtuves, visą reikalingą infrastruktūrą. Tame pačiame pastate yra ir bendros erdvės, kur kariai galės susitikti dėl įvairių aplinkybių, darbinių klausimų ar laisvalaikio. Yra ir bendros skalbimo erdvės“, – pasakojo ministras.
Jis taip pat pabrėžė, kad karių gyvenimo sąlygos iš anksto buvo aptartos su Vokietijos puse, kuri dar projektavimo metu pateikė savo poreikius.
„Kiek rangovai yra informavę, buvo diskutuojama net apie kai kurias sienų spalvas. Vokiečiai tikrai yra racionalūs, bet skrupulingi ir nori, kad jų karių tarnybos sąlygos būtų optimalios. Tikrai nekalbame apie prabangos elementus, kalbame apie tai, kad tarnybos ir gyvenimo Lietuvoje sąlygos atitiktų karių standartinius poreikius“, – sakė R. Kaunas.
Pasak ministro, Vokietijos brigados kariams skirtas gyvenamasis plotas bus didesnis nei įprastai numatoma Lietuvos kariams dėl skirtingų tarnybos aplinkybių.
„Reikia suprasti, kad Lietuvos kariai, tarnaudami Lietuvoje, savaitgaliais arba švenčių dienomis gali išvykti pas savo artimuosius. Vokietijos kariai dažnu atveju gyvens čia ir savaitgaliais neskraidys pirmyn atgal. Todėl jų gyvenamasis plotas yra didesnis, o gyvenimo sąlygos yra šiek tiek geresnės, jeigu lygintume su mūsų standartais“, – pažymėjo jis.
Ministras taip pat paaiškino, kad Vokietijos karių gyvenamosios patalpos bus poligono teritorijoje, tačiau joms bus taikomas kiek laisvesnis režimas.
„Kariuomenėje visą laiką galioja tam tikra tvarka, tai nėra visiškai vieša erdvė, bet laikantis taisyklių ir tvarkos tikrai galės lankytis papildomi asmenys, kurie yra susiję su tuo kariu asmeniškai“, – nurodė R. Kaunas.
Jis pridūrė, kad konkreti tvarka ir skirtingų teritorijos zonų režimai bus derinami su Lietuvos ir Vokietijos kariuomenėmis.
Spalio pradžioje skelbta, kad Rūdninkų kariniame miestelyje baigti Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statybos darbai.
Šiuo metu gyvenamuosiuose korpusuose dar tęsiami patalpų įrengimo, baldų ir įrangos montavimo darbai, taip pat bus diegiami IT tinklai bei elektroninės apsaugos sistemos. Užbaigus šiuos darbus, čia apsigyvens iki 600 Vokietijos karių.
Pirmojo etapo darbų vertė siekia apie 127 mln. eurų (su PVM).
Rūdninkų karinis miestelis yra didžiausias karinės infrastruktūros projektas nepriklausomos Lietuvos istorijoje. Jis vystomas kaip pagrindinė Vokietijos brigados tarnybos vieta Lietuvoje, o visa sukurta infrastruktūra priklausys Lietuvos valstybei.
Projektu siekiama sudaryti sąlygas Vokietijos brigadai Lietuvoje pasiekti visą planuojamą operacinį pajėgumą iki 2027 m. pabaigos.
ELTA primena, kad Berlynas 2023 m. rudenį patvirtino, kad Lietuvoje nuolatiniam buvimui dislokuos kovinės parengties brigadą. Iš viso į Lietuvą ketinama perkelti apie 5 tūkst. Vokietijos brigados karių ir civilių. Dalis jų atvyks su savo šeimomis.
Planuota, kad iki 2026 m. į Lietuvą bus perkelta didžioji brigados dalis. Vokietijos gynybos ministro Boriso Pistoriuso teigimu, pilną operacinį pajėgumą brigada pasieks 2027 m.
Bendras ELTA ir Vokietijos ambasados turinio projektas „NATO brigada Lietuvoje: visuomenės atsparumo stiprinimas kovojant su dezinformacija“.
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