„Tie patys HIMARS turėjo atvykti šiais metais, bet dabar jau nusikelia į kitų metų pradžią – pirmąjį ketvirtį. Vėlavimas nėra ženklus, bet vis tiek jis yra“, – pirmadienį Lietuvos kariuomenės dienos minėjime žurnalistams sakė ministras.
ELTA primena, kad Lietuvos kariuomenė 2022 m. pasirašė sutartį dėl 8 HIMARS paleidimo įrenginių įsigijimo. Šių metų balandžio pabaigoje JAV Vyriausybė ir Lietuvos Gynybos resursų agentūra (GRA) pasirašė sutarties papildymą dėl antrosios HIMARS baterijos įsigijimo. Pagal jį Lietuvos kariuomenei perkami papildomi paleidimo įrenginiai, kovinė ir mokomoji amunicija, valdymo ir ryšių įranga bei logistinės priežiūros ir mokymo paketas.
Bendra pirmosios ir antrosios HIMARS baterijų įsigijimo sutarčių vertė siekia apie 778 mln. JAV dolerių. Sutartį įgyvendina JAV bendrovė „Lockheed Martin“.
Pirmąją HIMARS bateriją Lietuva planavo gauti šiais metais.
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