Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

STT vertins viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie Bužinską

2025-09-03 15:05 / šaltinis: ELTA
2025-09-03 15:05

Antradienį viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai apie Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko sutuoktinės darbovietės laimimus savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų rengiamus pirkimus, Generalinės prokuratūros pavedimu Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atliks faktinį aplinkybių vertinimą. 

Adomas Bužinskas (nuotr. Elta)

Antradienį viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai apie Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko sutuoktinės darbovietės laimimus savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų rengiamus pirkimus, Generalinės prokuratūros pavedimu Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atliks faktinį aplinkybių vertinimą. 

REKLAMA
0

„Pranešame, kad viešojoje erdvėje paskelbus informaciją apie galimus pažeidimus Vilniaus savivaldybės ir jai pavaldžių įmonių skelbtuose viešųjų pirkimų konkursuose, vakar, rugsėjo 2 d., ryte generalinė prokurorė Nida Grunskienė pavedė STT atlikti publikacijose nurodytų faktinių aplinkybių vertinimą ir vadovaujantis Baudžiamojo proceso kodekso nuostatomis priimti proceso sprendimą“, – Eltai teigė N. Grunskienės atstovė Rita Stundienė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Generalinė prokurorė vakar taip pat pavedė Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus vyriausiajai prokurorei organizuoti viešojoje erdvėje pasirodžiusios šios informacijos vertinimą ir spręsti dėl būtinybės taikyti viešojo intereso gynimo priemones. Tyrimą atlieka Vilniaus apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorai“, – pridūrė ji. 

REKLAMA
REKLAMA

Kaip skelbta anksčiau, LRT Tyrimų skyrius antradienį pranešė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus A. Bužinsko sutuoktinės darbovietė „Co:agency“ per pastaruosius kelerius metus laimi apie 15 proc. savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų viešiesiems pirkimams skirtų lėšų.

REKLAMA

Skelbiama, kad pastarajai įmonei laimėti pirkimus pradėjo sektis 2019 metais administracijos direktoriaus pavaduotoju tapus A. Bužinskui, o jam pradėjus eiti dabartines pareigas, laimėtų pirkimų suma išaugo dar labiau.

LRT Tyrimų skyriaus duomenimis, 2019–2023 metais „Co:agency“ laimėtų pirkimų suma sudarė daugiau kaip 312 tūkst. eurų, o nuo 2023 iki 2025 m. išaugo iki 646 tūkst. eurų. Pažymėtina, kad pastaruoju laikotarpiu savivaldybės komunikacijos skyriui ėmė vadovauti šioje įmonėje dirbusi Eglė Girdauskaitė-Mackelė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų