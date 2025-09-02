Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Socialdemokratai dėl Bužinsko svarsto kreiptis į VTEK ir prokuratūrą

2025-09-02 14:50 / šaltinis: ELTA
2025-09-02 14:50

Viešojoje erdvėje antradienį pasirodžius tyrimui apie Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko sutuoktinės darbovietės laimimus savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų rengiamus pirkimus, socialdemokratai svarsto kreiptis į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją  (VTEK) bei Generalinę prokuratūrą.

Adomas Bužinskas (nuotr. Elta)

6

„Kreipsimės į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją reikalaudami pateikti visus duomenis, susijusius su straipsnyje minimos agentūros laimėtais konkursais, peržiūrėsime savivaldybės įmonių valdybas ir, įvertinę duomenis, spręsime dėl kreipimosi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją bei Generalinę prokuratūrą. Į savivaldybės Antikorupcijos komisiją ir Kontrolės komitetą kreipsimės bet kuriuo atveju“, – pranešime cituojamas P. Pinelis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kalba sukasi ne apie šimtus tūkstančių, o apie milijonus ar dešimtis milijonų“, – akcentavo politikas. 

LRT Tyrimų skyrius antradienį pranešė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus A. Bužinsko sutuoktinės darbovietė „Co:agency“ per pastaruosius kelerius metus laimi apie 15 proc. savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų viešiesiems pirkimams skirtų lėšų.

Skelbiama, kad pastarajai įmonei laimėti pirkimus pradėjo sektis 2019 metais administracijos direktoriaus pavaduotoju tapus A. Bužinskui, o jam pradėjus eiti dabartines pareigas laimėtų pirkimų suma išaugo dar labiau.

LRT Tyrimų skyriaus duomenimis, 2019–2023 metais „Co:agency“ laimėtų pirkimų suma sudarė daugiau kaip 312 tūkst. eurų, o nuo 2023 iki 2025 m. išaugo iki 646 tūkst. eurų. Pažymėtina, kad pastaruoju laikotarpiu savivaldybės komunikacijos skyriui ėmė vadovauti šioje įmonėje dirbusi Eglė Girdauskaitė-Mackelė.

Pats A. Bužinskas LRT sakė, kad pats jokios įtakos viešiesiems pirkimams niekada neturėjo.

„Čia aš jokio kriminalo ir bėdos tikrai nematau, nes pirma sutartis berods buvo pasirašyta 2019 metais, 2020 pratęsta. Aš kaip pavaduotojas kuravau atliekas ir sportą. Tai niekaip nepateko po mano kuruojamomis sritimis. Tuos sprendimus priimdavo Remigijaus Šimašiaus administracija. Manau, geriausias pavyzdys, kad mes nepakeitėme to partnerio, einame toliau“, – LRT nurodė savivaldybės administracijos direktorius.

Savo ruožtu „Co:agency“ direktorius Donatas Bedulskis teigė, kad sostinės viešuosiuose pirkimuose ėmė dalyvauti pasikeitus agentūros akcininkams.

