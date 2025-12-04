Statutinių pareigūnų algoms kitąmet – dar 11,2 mln. eurų

Kaip savo „Facebook“ pranešė ministras, jis tai ketvirtadienį aptarė su teisingumo ministre Rita Tamašuniene, pareigūnų profsąjungų atstovais ir statutinių tarnybų vadovais.
„Gera žinia ta, kad kitų metų valstybės biudžete be anksčiau jau numatytų papildomų 27,9 mln. eurų planuojama skirti dar 11,2 mln. eurų visų statutinių įstaigų pareigūnų darbo užmokesčiui didinti“, – nurodė V. Kondratovičius.
Jo teigimu, iš šios sumos Vidaus reikalų ministerijai (VRM) pavaldžioms statutinėms tarnyboms papildomai bus skirta apie 8 mln. eurų. Pakeitimai statutinių pareigūnų darbo užmokesčio fondą turėtų padidinti maždaug 7 procentais.
„Pareigūnų darbo užmokestis didės proporcingai nuo darbo stažo tarnyboje, atliekamų pareigų ir vykdomų funkcijų sudėtingumo“, – pažymėjo vidaus reikalų ministras.
Tuo metu Teisingumo ministerija pranešė, kad atlyginimams didinti jai pavaldžiose statutinėse tarnybose papildomai bus skirta 1,9 mln. eurų.
„Po ilgų ir intensyvių derybų Lietuvos kalėjimų ir Lietuvos probacijos tarnyboms tikslinamame 2026 metų biudžeto projekte numatyta papildomai skirti 1,9 mln. eurų darbo užmokesčiui“, – pranešime cituojama R. Tamašunienė.
Ji taip pat pažymėjo, kad Seimui pakeitus Vidaus tarnybos statutą, jame numatytą 300 eurų mėnesinę kompensaciją gautų per 500 bausmių vykdymo sistemos pareigūnų, dirbančių ilgiau nei 25 metus.
Apie 1,3 mln. eurų iš papildomai numatomų 11,2 mln. eurų planuojama skirti Muitinės departamento pareigūnų algoms didinti.
Kaip nurodė Teisingumo ministerija, su naujausiais pakeitimais statutinių pareigūnų darbo užmokesčiui kitąmet papildomai planuojama skirti 39,1 mln. eurų.
V. Kondratovičius lapkričio pirmoje pusėje minėjo, kad norint įvykdyti metų viduryje vidaus tarnybos pareigūnams duotus pažadus, kitąmet papildomai reikėtų 40 mln. eurų.
Profsąjungų skaičiavimu, tam papildomai reikėtų mažiausiai 150 mln. eurų.
Kaip rašė BNS, anot Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS), prieš kelis mėnesius diskutuota pareigūnų algų koeficientus per trejus metus kasmet didinti 7 procentais.
Taip pat žadėta 400 eurų mėnesinė kompensacija pareigūnams, tarnaujantiems 25 metus ar ilgiau.
Visgi pirminiame Vidaus tarnybos statuto projekte VRM numatė dalies pareigūnų netenkinantį atlyginimo augimą. Dėl to lapkričio pabaigoje protestavę pareigūnai biudžetą algoms ir su juo susijusį saugumą vadino popieriniu.
Anot V. Kondratovičiaus, siekiant pareigūnus gerai parengti, aprūpinti ir motyvuoti, ministerijai tenka „sudėtinga užduotis“ išlaikyti pusiausvyrą tarp poreikių, lūkesčių ir realių finansinių galimybių.
„Ateityje rūpindamiesi vidaus saugumu, privalome svarstyti apie strateginį finansų planavimą – tam, kad išlaikytume vidaus tarnybų stabilumą ir užtikrintume mūsų nacionalinio saugumo interesus pasikeitusioje geopolitinėje situacijoje“, – nurodė ministras.
BNS rašė, kad 2026 metų valstybės biudžeto projekte visai vidaus reikalų sistemai planuojama skirti 1,07 mlrd. eurų.
NPPSS duomenimis, Lietuvoje trūksta maždaug 1,5 tūkst. policijos pareigūnų, 1 tūkst. ugniagesių, 200 Vidaus saugumo tarnybos pareigūnų ir 200 aplinkosaugos departamento darbuotojų.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.