Socialdemokratams prognozuoja niūrų scenarijų: „Užsimerkiam, einam per miško tankmę ir galbūt žmonės pamirš“

Apie Palucko žvejybos skandalą naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja politologas Vytautas Dumbliauskas ir politikos apžvalgininkas Virgis Valentinavičius.

Kaip vertinate tokią žvejybą? Paluckas su teismo šaukimus ignoruojančiu milijonieriumi Barščiu, taip pat ir dėl korupcijos teisiamu meru Malinausku susitinka. Kaip jums ši situacija?

V.Valentinavičius: Man yra neįtikėtina, kad Paluckas, kuris pats buvo teistas ir nuteistas už korupcijos reikalus, taip nesisaugo ir elgiasi taip lengvabūdiškai. Susitinka su Barščiu, kuris taip, turi problemų su teismais ir kuris yra galimai geras Pukelio-Šviniaus draugas.

Malinausko dvaro istorijos ir zadanijos irgi visiems yra žinomos, o Paluckas nesigėdija bendrauti su tokiais žmonėmis, o pabendravęs, tai paaiškėja, jis sako, kad čia nieko ypatingo, kad mes jokių reikalų neaptarinėjam. Tai, atsiprašau, tai yra tas pats, kas lankytis viešnamyje, o po to aiškinti, kad ten tu skaitei Bibliją.

O kad Pukelio draugas yra, iš kur jūs tokią informaciją turite?

V.Valentinavičius: Aš šiandien kažkuriame iš portalų perskaičiau ir todėl pridėjau žodį „galimai“.

Kaip jūs, gerbiamas Vytautai, vertinate tokią žvejybą? Premjeras, išties su tokiais asmenimis, kurie yra teisėsaugos akiratyje, teisminiuose procesuose. Kaip jums tokia situacija?

V.Dumbliauskas: Man toks jausmas, kad socialdemokratų partija, ne tik premjeras, bet visa partija, jie ima spjauti į reputaciją, nes politikoje yra du dalykai – kompetencija ir reputacija.

Tai dėl kompetencijos dabar atidėkime į šalį, o reputaciniai dalykai, bandykime sunerti tam tikrą seką. Sakykime, Dudėno išgelbėjimas, taip? Išgelbėjimas nuo teisminio tyrimo, čia socialdemokratai jau tiek, mano galva, turėjo nukristi ir nukrito.

Iš esmės tai vagystė, 10 tūkst. eurų. Dudėnas pavogė iš Ukmergės savivaldybės, vienas teisininkas garsus, Egidijus Kūris pasakė eteryje: „Tai yra vagystė. Nevyniokime čia čekiukais, skandalais. Yra vagystė. Tarybų nariai vogė iš savivaldybės biudžetų“.

Iš tikrųjų gi galima surasti tvenkinių, kur galima už pinigus žvejoti, ten sumoki kažkiek tai eurų, gali žvejoti, paskui tą žuvį turi paleisti arba nupirkti, aš pats ne žvejys, bet kiek žinau, tai čia galima pasirinkti tokį tvenkinį, kurio savininkas niekam nežinomas, paprastas verslininkas.

O čia, matyt, ir sąmoningai įtarimas kyla, kad važiavo ten, kur aišku žurnalistų ten nebuvo, bet aš supratau, kad ponas Barštys įdėjo į socialinį tinklą tas nuotraukas, norėdamas pasigirti.

Tai čia tiesiog vienas paaiškinimas, kad socialdemokratai, su pačiu pirmininku priešakyje, spjauna į reputaciją. Vis tiek, manau, kad tas negali neatsiliepti ateityje. Reputaciniai dalykai tiek politikoje, tiek viešame gyvenime yra svarbūs.

Kaip jums atrodo, ar praėjusiais metais istorija su gerbiama Monika Navickiene, kur ji turėjo palikti socialinės apsaugos ir darbo ministrės pareigas, nes pasinaudojo skrydžiu su Vilhelmu Germanu, verslininku, kuris buvo kalėjęs už sukčiavimą ir su juo skrido į Dubajų, o vėliau neteko pareigų. Ar ši istorija jums primena Palucko žvejybos istoriją?

V.Valentinavičius: Ji neprimena vienu požiūriu, kad Monika Navickienė atsistatydino pati, o Paluckas net į tą pusę nežiūri. Jis toliau vaizduoja, kad čia nieko ypatingo neįvyko, bet truputį pratęsiant tai, ką Vytautas kalbėjo apie socialdemokratų dvasios būseną.

Man atrodo, tas visiškas gėdos praradimas, jis prasidėjo nuo Blinkevičiūtės, ir po to ta reputacija krito. Blinkevičiūtė, po to Žemaitaitis koalicijoje, po to Dudėnas. Ir čia taip klojasi paveikslas, kad atrodo, jog tas gėdos jausmas yra visiškai atbukęs, nes pagalvojama, kad reitingai ir šiaip ar taip žemi, ką mes galim padaryt.

Taigi gal tiesiog užsimerkiam, einam per miško tankmę ir galbūt kaip nors žmonės pamirš, susigulės ir panašiai. Socialdemokratai net negalvoja apie tai, nes, matyt, nusprendė, kad šiuo metu taisyti reputaciją yra beviltiškas reikalas, todėl velniai nematė. Kaip bus, taip bus ir darom, ką norim.

Premjeras bando aiškinti, ir kolegos sako, kad turi teisę į asmeninį gyvenimą ir privatus poilsis, privatus gyvenimas yra jo. Kaip jums atrodo šalies vadovas? Ar išties gali atsiribot nuo visko, ar turi būti visgi kiti standartai?

V.Valentinavičius: Jis turi teisę į asmeninį gyvenimą, kai jis kalba apie šeimą, apie žmoną ir vaikus. Bet ponas Barštys, ponas Malinauskas nėra nei šeima, nei žmona, nei vaikai. Tai yra žmonės, kurie turi reputacijos problemų, kurie turi galingų verslo interesų, ir visada yra reikalų.

Dabar jis bendrauja su tokiais žmonėmis tuo metu, kai Seime svarstoma mokesčių reforma. Tuo metu, kai visas verslas kaukia, kaip negalima kelti mokesčių, ir kokia bus pasaulio pabaiga, kai tuos mokesčius pakels, kaip tas verslas žlugs ir panašiai. Ką verslas labai moka daryti, įpratęs daryti prie kiekvienų bandymų pakelti mokesčius.

Kad Paluckas taip draugauja gražiai su ponu Barščiu, tai pasakykit man, ar jam bus lengviau kelti mokesčius, ar bus sunkiau tai daryti? Akivaizdu, kad sunkiau.