Skundas dėl Muitinės vadovo konkurso: ministerija atliko patikrinimą

Kaip Eltai nurodė Finansų ministerija, skundą dėl galimų konkurso procedūrų pažeidimų, susijusių su atrankos komisijos narių balsavimu, pateikė muitinės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė.
Finansų ministerija nenustatė Muitinės vadovo konkurso pažeidimų, bet laukia STT vertinimo
Reaguodama į jį, ministerija patikrino konkurso protokolą, komisijos narių individualaus vertinimo lenteles ir perklausė atrankos pokalbio garso įrašą.
„Atlikus šiuos veiksmus, objektyvių duomenų, leidžiančių nustatyti galimus konkurso procedūrų pažeidimus, nebuvo nustatyta“, – Eltai pateiktame komentare nurodė ministerija.
Anot jos, konkurso protokole ir vertinimo lentelėse nebuvo užfiksuota taisymų, papildomų įrašų ar kitų galimus pažeidimus rodančių požymių. Pokalbio garso įraše taip pat nenustatyta aplinkybių, kurios patvirtintų skunde išdėstytus įtarimus.
Nepaisant to, Finansų ministerija kol kas nepriima sprendimo dėl naujojo Muitinės departamento vadovo paskyrimo.
„Finansų ministerija yra gavusi oficialų Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) paklausimą dėl konkurso į Muitinės departamento vadovo pareigas. Finansų ministerija laikosi pozicijos, kad sprendimas dėl naujojo vadovo skyrimo ar neskyrimo turi būti priimtas tik teisėsaugos institucijoms pateikus savo vertinimą“, – teigiama ministerijos atsakyme.
Finansų ministerija nurodė žinanti ir apie M. Matulionio kreipimąsi į teismą – ministerija yra gavusi oficialų jo skundą. Vis dėlto konkrečių skunde keliamų reikalavimų ar teisminio proceso stadijos ji nedetalizavo.
Kaip skelbė ELTA, naujienų portalas „15min“ pranešė, kad liepą Muitinės departamento vadovo konkursą laimėjęs, tačiau iki šiol į pareigas nepaskirtas M. Matulionis dėl galimo proceso vilkinimo apskundė Finansų ministeriją teismui. STT taip pat patvirtino gavusi skundą, kurį tiria.
Portalo duomenimis, pirmąją atranką pralaimėjęs M. Matulionis lankėsi tuometės premjerės I. Ruginienės kabinete. Susitikime dalyvavo ir tuometis finansų ministras K. Vaitiekūnas. Apie vizitą premjerės darbotvarkėje nebuvo skelbta.
Dėl galimos politinės įtakos atrankai konservatorė Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, prašydama įvertinti, ar I. Ruginienė galėjo duoti nurodymus tuometei Finansų ministerijos vadovybei.
Naujo Muitinės departamento vadovo pradėta ieškoti po to, kai iš pareigų buvo atleistas buvęs institucijos generalinis direktorius Darius Žvironas. Jis posto neteko po to, kai buvo sulaikytas vairavęs neblaivus.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.