Muitininkai sulaikė siuntas iš Meksikos ir Japonijos: jose – 138 kolekciniai vabzdžiai

Kaip antradienį pranešė muitinė, pastarosiomis dienomis į Lietuvą iš Meksikos atkeliavusioje siuntoje rasta 11 džiovintų drugelių, o siuntoje iš Japonijos – 127 džiovintos kandys.
Tikrindami siuntą iš Meksikos, pareigūnai įtarė, kad tarp kolekcinių vabzdžių gali būti saugomų rūšių, todėl siunta buvo perduota specialistams įvertinti.
Nustačius dalies vabzdžių rūšis, paaiškėjo, kad viena iš drugelių rūšių Eurytides philolaus nėra įtraukta nei į CITES konvencijos I ir III priedėlius, nei į Tarybos reglamentą ir nėra saugoma pagal Europos Sąjungos teisės aktus, todėl CITES ar Aplinkos apsaugos agentūros leidimai jai netaikomi.
Tačiau tarp siuntose rastų vabzdžių aptiktas ir Papilio alexanor rūšies drugelis, kuris yra įrašytas į Europos Bendrijos svarbos gyvūnų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, sąrašą.
Pagal Prekybos laukiniais gyvūnais, augalais ir grybais taisykles, šios rūšies egzempliorių įvežant iš trečiųjų šalių būtina turėti Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą įvežti laukinius gyvūnus ir jų teisėtą kilmę patvirtinančius dokumentus.
Tuo metu spalio 25 dieną tikrinant siuntą iš Japonijos pareigūnai aptiko net 127 džiovintas kandis. Siunta buvo sustabdyta, o specialistai aiškinasi tikslias vabzdžių rūšis ir vertina, ar jų tarptautinei prekybai taikomi CITES konvencijoje bei Tarybos reglamente nustatyti reikalavimai.
Muitinė primena, kad saugomų rūšių apsaugos reikalavimai gali būti taikomi ir negyviems jų egzemplioriams. Todėl prieš įsigyjant kolekcinius vabzdžius trečiosiose šalyse ar siunčiantis juos į Lietuvą svarbu iš anksto pasitikrinti, ar konkrečiai rūšiai nėra taikomi prekybos ir įvežimo apribojimai ir ar nereikalingi atitinkami leidimai bei kilmę patvirtinantys dokumentai.
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