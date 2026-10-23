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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniaus oro uoste – nerimą kelianti tendencija: vos per kelias dienas sulaikyta beveik 20 kilogramų nerūkomojo tabako

2026-10-23 14:57 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-23 14:57
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Vilniaus teritorinės muitinės pareigūnai sako, kad Vilniaus oro uoste fiksuoja nerimą keliančią tendenciją – į Lietuvą vis dažniau mėginama įvežti Centrinės Azijos šalyse paplitusius nerūkomojo tabako gaminius.

Muitinė: į Lietuvą vis dažniau neteisėtai badoma įvežti nerūkomojo tabako iš Azijos (nuotr. lrmuitine)

Vilniaus teritorinės muitinės pareigūnai sako, kad Vilniaus oro uoste fiksuoja nerimą keliančią tendenciją – į Lietuvą vis dažniau mėginama įvežti Centrinės Azijos šalyse paplitusius nerūkomojo tabako gaminius.

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Ketvirtadienį Vilniaus oro uosto muitinės poste pareigūnai vienu metu nustatė net keturis analogiškus pažeidimus. Skirtingais reisais atvykusių keleivių bagaže aptikti įvairių formų nerūkomojo tabako gaminiai. Jie buvo supakuoti į plastikinius butelius, maišus ir kitokią tarą, pranešė Muitinės departamentas.

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Sulaikyta 13,718 kilogramo nerūkomojo tabako. Didžiausias kiekis aptiktas vieno keleivio bagaže – 4 kilogramai. Kiti trys asmenys gabeno atitinkamai 3,126 kilogramo, 3,160 kilogramo ir 3,432 kilogramo nerūkomojo tabako.

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Iš viso per kelias dienas Vilniaus oro uoste sulaikyta beveik 20 kilogramų nerūkomojo tabako.

Tai jau ne pirmas toks atvejis pastarosiomis dienomis. Prieš kelias dienas Vilniaus oro uoste muitinės pareigūnai sulaikė daugiau kaip 6 kilogramus nasvajaus, o dabar išaiškinti dar keturi analogiški pažeidimai leidžia kalbėti apie ryškėjančią tendenciją į Lietuvą gabenti nelegalius nerūkomojo tabako gaminius.

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Nasvajus ir kiti panašūs produktai yra plačiai paplitę kai kuriose Centrinės Azijos valstybėse. Nelegaliai gaminamų gaminių sudėtis dažnai nėra kontroliuojama, todėl vartotojai negali būti tikri nei dėl jų sudedamųjų dalių, nei dėl poveikio sveikatai. Specialistai įspėja, kad tokiuose produktuose gali būti ne tik tabako, bet ir kitų sveikatai pavojingų medžiagų.

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Lietuvos muitinė primena, kad į Lietuvą tabako gaminiai gali būti įvežami tik laikantis teisės aktų reikalavimų. Keleiviai privalo deklaruoti gabenamas prekes ir pateikti jas muitinės kontrolei.

Dėl visų keturių nustatytų atvejų pradėtos administracinių nusižengimų teisenos, o sulaikytas nerūkomasis tabakas perduotas tolesniam tyrimui.

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