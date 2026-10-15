Kauno rajone sulaikytas vilkikas su daugiau nei 17 tūkst. kontrabandinių viskio ir degtinės butelių

Rugsėjo 5-osios vakarą MKT Kauno skyriaus mobiliosios grupės pareigūnai stabdė ir tikrino transporto priemones magistraliniame kelyje A8. Apie 17.30 val. ties Vandžiogala buvo sustabdytas ir Latvijos piliečio vairuojamas vilkikas MAN su puspriekabe.
Vairuotojas tvirtino iš Latvijos į Didžiąją Britaniją vežantis alkoholio siuntą, tačiau pareigūnus nustebino nelogiškas kelionės maršrutas (mašina sustabdyta Kauno apylinkėse, kai turėjo važiuoti į Klaipėdą).
MKT pareigūnai sulaikė 17 tūkst. butelių, įtariama, falsifikuoto viskio bei degtinės
Patikrinus vežamą krovinį, nustatyta, jog gabenama daugiau nei 17 tūkst. butelių škotiško viskio „Woodenglen Blended Scotch Whisky“ ir „Glenmorah Blended Scotch Whisky“, taip pat estiškos degtinės „Degvins Halibut“.
Visi buteliai buvo be banderolių. Aptikta neatitikimų ir tarp dokumentuose nurodytų bei realių transporto priemonės valstybinių numerių.
Įtariant, kad krovinys gali būti neteisėtas, o alkoholiniai gėrimai – falsifikuoti, vilkikas ir alkoholio siunta buvo sulaikyti siekiant išsiaiškinti aplinkybes. MKT Kauno skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis.
Sulaikyto alkoholio mėginiai perduoti Muitinės laboratorijai, kad būtų atlikta cheminė, fizikinė ir medžiagų sudėties analizė. Taip pat kreiptasi į sulaikytų gėrimų prekės ženklų savininkus, kuriems pateikta informacija apie sulaikytas prekes, kad būtų įvertinta, ar tai falsifikatas.
MKT pareigūnai šiemet per devynis mėnesius pradėjo tris ikiteisminius tyrimus dėl neteisėto alkoholio ir sulaikė 2 tūkst. 297 litrus svaigalų, kurių vertė apie 45 tūkst. eurų.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.