Skrydžiai Vilniuje sustabdyti dėl meteorologinio reiškinio? Štai ką pastebėjo specialistai

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos atstovas, meteorologas Gytis Valaika pakomentavo, kad šią parą atmosferos sąlygos buvo neišskirtinės.
Jis nenurodė, kad meteorologų radarai būtų ką nors užfiksavę, nors radaro atspindžiuose kartais pasitaiko įvairių netikrų signalų.
„Priežasčių dėl to gali būti pačių įvairiausių ir nebūtinai tai lemia kažkoks meteorologinis reiškinys. Klaidingų signalų (radaro atspindžių) pasitaiko ir krituliams stebėti skirtų meteorologinių radarų žemėlapiuose“, – pakomentavo G. Valaika.
Tiesa, meteorologiniai radarai yra kitokie nei naudojami kariuomenės, mat jie fiksuoja tik kritulius, todėl orlaivių ar kitų skraidančių objektų meteorologai nemato.
Vis dėlto meteorologai pastebi, kad šiuo metu yra susidariusios palankios sąlygos skraidinti balionus su kontrabanda. Kai kurie žmonės juos gali sumaišyti su meteorologiniais balionais, kuriuos naudoja Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos specialistai, tačiau skiriasi ne tik šių balionų paskirtis, bet ir savybės.
„Pastaruoju metu vyrauja palanki vėjo kryptis (pučia iš pietryčių) kontrabandininkų balionams su pririštais „siuntiniais“ siųsti per sieną iš Baltarusijos į Lietuvą. Esminis skirtumas: mūsų meteorologiniai balionai su radiozondu (apie 150–200 gramų sverianti balta dėžutė) leidžiami kiekvieną naktį iš Kauno meteorologijos stoties. Kontrabandininkai naudoja panašius tik didesnius balionus, pritaikytus skraidinti sunkesnius krovinius (sveriančius pvz., 20 kg)“, – paaiškino G. Valaika.
Primename, kad antradienio rytą „Oro navigacijos“ radarai fiksavo galimą oro objektą, kuris artėjo iš Baltarusijos pusės link oro uosto.
Prieš „Zapad“ pratybas – įtartinas objektas prie Vilniaus
Antradienio rytą Vilniaus oro uosto tarnyboms gavus pranešimą apie „užfiksuotą skrendantį objektą“, buvo aktyvuotos saugumo procedūros ir laikinai sustabdyti skrydžiai.
Dėl šios situacijos buvo aktyvuoti NATO oro policijos misiją atliekantys naikintuvai su tikslu perimti galimai įskridusį objektą, tačiau nuskridus į pagal radarus numanomą objekto buvimo vietą naikintuvai vizualiai nieko neaptiko.
„Jų turimi radarai taip pat neparodė jokio objekto, užduotis naikintuvams atšaukta“, – teigia centras.
Pirminis tarnybų vertinimas – tai galimai buvo meteorologinis reiškinys, tačiau bus atliekamas išsamus tyrimas.
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad naujausi saugos algoritmai suveikė tinkamai, o sprendimas sustabdyti skrydžius buvo priimtas itin operatyviai.
„Turėjome šiandien incidentą, kai buvo sustabdyti trys oro uosto skrydžiai. Šis sustabdymas buvo nulemtas tuo, kad gavome informaciją iš „Oro navigacijos“, jog radarai fiksavo galimą oro objektą, kuris artėjo iš Baltarusijos pusės link oro uosto. Todėl suveikė aviacijos saugos algoritmai ir buvo priimtas sprendimas sustabdyti skrydžius. Buvo aktyvuota oro policijos misija, kurios tikslas – identifikuoti galimą oro objektą ir nustatyti jo tapatybę bei didesnį grėsmės lygį.
Norime pasidžiaugti, kad tarptautinis algoritmas suveikė pakankamai gerai – po pirminės informacijos per aštuonias minutes buvo priimtas sprendimas sustabdyti skrydžius, o apie 9 valandą ryto skrydžiai jau buvo atnaujinti. Tad didelių nesklandumų nei keleiviams, nei oro bendrovėms neįvyko“, – nurodo jis.
Pasak V. Vitkausko, labiausiai tikėtina, kad tai buvo meteorologinis reiškinys, pasak jo, ši versija yra pagrindinė. Taip pat jis užsimena ir apie meteologinius balionus, kurių šiąnakt buvo fiksuota net du.
„Dėl paties incidento kilmės – dabartinė versija, kuri analizuojama pakankamai atidžiai ir nuosekliai, yra ta, kad tai galėjo būti meteorologinis reiškinys. Tokie dalykai kartais susidaro dėl debesuotumo ir tam tikros radarų veiklos specifikos“, – kalba V. Vitkauskas.
Gavo iformacijos apie meteorologinius balionus
„Kitas svarbus dalykas – buvo iš anksto gauta informacija apie galimus meteorologinius balionus, kurie skrido iš Baltarusijos link Lietuvos, tokių šiąnakt buvo fiksuota du. Tai pakėlė rizikos lygį, o galbūt jų buvo ir daugiau. Kaip žinia, balionai taip pat gali kelti grėsmę civilinei aviacijai, todėl tas mūsų budrumo lygis yra pakeltas, todėl mes akyliau stebime, kas vyksta mūsų oro erdvėje ir atitinkamai reaguojame“, – nurodo V. Vitkauskas.
Kariuomenės majoras Gintautas Ciunis nurodė, kad įsijungus numatytiems algoritmams, buvo pakelti du naikintuvai, kurie turėjo tikslą nuvykti į numanomo objekto vietą, atpažinti ir perimti galimai skrendantį objektą į Lietuvos teritoriją.
„Oro policijos misiją atliekantys naikintuvai nuvykę į numanomą įvykio vietą vizualiai nefiksavo jokio objekto, to pasekoje užduotis buvo atšaukta, šiuo metu karinės oro pajėgos atsekinėja visus radarų duomenis ir vertina, kas tiksliai čia įvyko, koks būtent reiškinys pasiuntė signalą į radarus“, – pabrėžia G. Ciunis.
Pasak jo, skrendantis objektas fiksuotas tik radarais, skrendantis objektas vizualiai fiksuotas nebuvo, taip pat nebuvo garsinių signalų. Objektas, pasak jo, buvo fiksuotas buvo tik Vilniaus regione.
Vis dėlto G. Ciunis sako, kad kol nėra patvirtinta pagrindinė versija, neatmetamos jokios kitos versijos.
