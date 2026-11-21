Siūloma pakeisti Politinių organizacijų įstatymą ir numatyti išimtį, kuri leistų Lietuvos politinių organizacijų nariams priklausyti Europos politinėms partijoms. Šiuo metu įstatyme numatyta, kad politinių organizacijų steigėjai ir nariai negali būti kitų valstybių politinių partijų ar organizacijų nariais.
Kartu siūloma nustatyti, kad Lietuvoje negalėtų būti steigiamos ir veikti kitų valstybių politinės partijos bei jų padaliniai, tačiau šis draudimas nebūtų taikomas Europos politinėms partijoms.
Pakeitimais taip pat siūloma suteikti galimybę politinių organizacijų nariams suvažiavimuose, susirinkimuose ar konferencijose atstovauti kitiems nariams pagal paprastą rašytinį įgaliojimą. Vienas narys galėtų turėti ne daugiau kaip 10 kitų organizacijos narių įgaliojimų.
Be to, partijų vadovams siūloma nustatyti penkių darbo dienų terminą, per kurį registrui reikėtų pateikti duomenis apie naujai priimtus narius arba narystę nutraukusius asmenis.
Atskirai reglamentuotų Europos partijų steigimą ir likvidavimą
Kitu susijusiu projektu siūloma atnaujinti Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų įstatymą. Jame būtų nustatyta, kaip tokios organizacijos steigiamos, registruojamos ir likviduojamos Lietuvoje.
Pagal siūlomą tvarką, norint Lietuvoje įsteigti Europos politinę partiją ar fondą, reikėtų gauti Teisingumo ministerijos pažymą, patvirtinančią, kad jų steigimo dokumentai ir įstatai atitinka Lietuvos Konstituciją bei įstatymus.
Europos politines partijas ir fondus pirmiausia reikėtų įregistruoti Europos Sąjungos registre, o vėliau – ir Lietuvos juridinių asmenų registre. Tam reikalingus dokumentus Teisingumo ministerijai reikėtų pateikti per 20 darbo dienų.
Taip pat būtų nustatyta, kaip vykdomas tokių organizacijų likvidavimas, skiriami likvidatoriai ir tvarkomi su veiklos pabaiga susiję dokumentai.
Abu įstatymų projektai turėtų įsigalioti nuo 2027 m. kovo 1 d. Iki tol Vyriausybė ir Teisingumo ministerija turėtų priimti reikalingus įgyvendinamuosius teisės aktus.
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