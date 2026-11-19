Oficialiai PFAS vadinamos medžiagos sudaro daugiau kaip 10 tūkst. cheminių medžiagų grupę. Jos naudojamos tokiuose gaminiuose kaip nepridegančios keptuvės, dėmėms atsparūs kilimai bei kitos įprastos prekės, ir dažnai patenka į maistą, vandenį bei laukinę gamtą.
Pritarė draudimui su išimtimis
ECHA savo pranešime nurodė, kad jos Socialinės ir ekonominės analizės komitetas (SEAC) „padarė išvadą, jog reikia imtis veiksmų visoje ES, kad būtų pašalinta PFAS keliama rizika, užkirstas kelias rinkos iškraipymams ir išlaikytos vienodos veiklos sąlygos visoje ES“.
SEAC pirmininkė Maria Ottati teigė, kad priimta galutinė nuomonė, kurioje taip pat remiami tam tikrų chromo (VI) medžiagų ribojimai, žymi „svarbų SEAC etapą“.
„Komitetas nuodugniai išnagrinėjo abu pasiūlymus dėl ribojimų, kruopščiai įvertindamas visuomenines šių ribojimų sąnaudas ir naudą, kad užtikrintų jų proporcingumą ir pritaikomumą praktikoje“, – teigė M. Ottati.
Komitetas pritaria „draudimui su konkrečioms naudojimo sritims taikomomis išimtimis“, atsižvelgdamas į „siūlomo ribojimo socialinį ir ekonominį poveikį“ bei ankstesnę ECHA Rizikos vertinimo komiteto (RAC) priimtą nuomonę dėl PFAS išmetamo kiekio ir keliamos rizikos.
„Tiek RAC, tiek SEAC mano, kad dabartinių reguliavimo priemonių nepakanka norint suvaldyti dėl PFAS naudojimo atsirandantį išmetamųjų teršalų kiekį ir riziką, todėl remia tolesnius veiksmus visoje ES“, – pranešė ECHA.
Lėtinis net ir nedidelio šių cheminių medžiagų kiekio poveikis siejamas su kepenų pažeidimais, padidėjusiu cholesterolio kiekiu, susilpnėjusia imunine sistema, mažu naujagimių svoriu ir keleto formų vėžiu.
RAC anksčiau nustatė, kad šios cheminės medžiagos kelia vis didesnę riziką, ir pabrėžė, jog ES reikalingos naujos taisyklės šiai problemai spręsti.
RAC rizikos vertinimo ekspertai teigia, kad visiškas „amžinųjų chemikalų“ draudimas būtų veiksmingiausias būdas sumažinti jų poveikį. Jie priduria, jog išimtys lemtų papildomą „išmetimą, sukeliantį nekontroliuojamą riziką“.
Priėmus ECHA komitetų nuomones, Europos Komisija gali pasiūlyti ribojimus visam blokui.