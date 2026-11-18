Susitikime buvo aptarti pagrindiniai būsimo Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetai, Europos ir euroatlantinio saugumo stiprinimas, parama Ukrainai, ES plėtra, konkurencingumas, jos visuomenių atsparumas.
Susitikime daug dėmesio skirta Europos ir euroatlantiniam saugumui bei gynybai. Pirmininkaudama ES Tarybai, Lietuva sieks užtikrinti ilgalaikę ir tvarią paramą Ukrainai, taip pat išlaikyti spaudimą Rusijai ir ją remiančioms šalims, be kita ko, taikant sankcijas.
Lietuva pirmininkavimo metu skirs dėmesį ES plėtros procesui.
„Ukrainos narystė Europos Sąjungoje yra svarbi visos Europos saugumui ir stabilumui. Turime išlaikyti politinį pagreitį ir iki metų pabaigos atverti likusius derybų su Ukraina ir Moldova skyrius“, – pranešime spaudai cituojamas prezidentas.
Taip pat bus siekiama paspartinti Juodkalnijos stojimo sutarties rengimą. Šalies vadovas pažymėjo, jog Lietuva remia nuopelnais grįstą šalių kandidačių integraciją į ES.
Susitikime taip pat aptartos priemonės ES konkurencingumui didinti. Lietuva pirmininkavimo metu daug dėmesio skirs gilesniam vidaus rinkos integravimui, pramonės ir technologinės lyderystės stiprinimui, ekonominio saugumo didinimui bei naujajam ilgalaikiam ES biudžetui.
Lietuva siekia, kad būsimas ES ilgalaikis biudžetas būtų ambicingas tiek savo apimtimi, tiek prioritetais. Lietuva remia tikslą susitarti dėl 2028–2034 metų daugiametės finansinės programos dar iki 2026 metų pabaigos.
Prezidentas palankiai įvertino Airijos pirmininkavimo pastangas paspartinti derybas dėl būsimos daugiametės finansinės programos. Svarbu ne tik išlaikyti dėmesį tradicinėms ES politikoms – sanglaudos ir žemės ūkio, bet ir skirti deramą dėmesį naujiems iššūkiams – saugumui ir gynybinės pramonės vystymui.
Pokalbyje skirta dėmesio ES vidaus saugumui ir visuomenių atsparumui. Lietuva, pirmininkaudama ES Tarybai, sieks stiprinti pasirengimą krizėms, geresniam migracijos valdymui, išorės sienų apsaugai, taip pat demokratinių visuomenių atsparumui ir kovai su istorijos falsifikavimu.
Šalies vadovas su Danijos premjere aptarė socialinį saugumą bei demografinius iššūkius. Lietuva pirmininkaudama sieks, kad ES socialinė politika būtų glaudžiau susieta su ekonomikos augimu, darbo rinkos poreikiais ir demografinių pokyčių skatinimu.
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