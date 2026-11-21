Anot jo, Europa išgyvena esminius geopolitinius pokyčius, o Rusijos karas prieš Ukrainą išlieka didžiausias iššūkis Europos ir euroatlantiniam saugumui.
„Jei Europos Sąjunga nori išlikti kaip tokia, ji privalo tapti globaliu veikėju. Kitaip ji liks tik objektu ant derybų stalo“, – šeštadienį Užsienio reikalų ministerijos (URM) išplatintame pranešime cituojamas ministras.
Taip jis kalbėjo Hiutenfelde vykstančiame Lietuvos diplomatinių atstovybių vadovų, lietuvių bendruomenių užsienyje lyderių, Lietuvos šaulių sąjungos ir Europos diasporos jaunimo organizacijų suvažiavime.
Renginyje K. Budrys pristatė svarbiausias Lietuvos užsienio, saugumo ir europinės politikos aktualijas, aptarė geopolitinę situaciją bei pabrėžė pasaulio lietuvių svarbą stiprinant Lietuvos pozicijas tarptautinėje erdvėje.
Lietuvos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad Europa negali patekti į Rusijos vadovo Vladimiro Putino spąstus diskusijose dėl „naujosios“ Europos saugumo architektūros.
„Bet koks Rusijos kvietimas peržiūrėti naująją Europos saugumo architektūrą yra ne kas kita kaip bandymas padalinti Europą įtakos zonomis ir dominuoti“, – sakė K. Budrys.
Budrys pakomentavo apie Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai
Ministro teigimu, Rusija išliks ilgalaikė grėsmė, todėl atsakas turi būti nuoseklus ir ilgalaikis. Anot jo, Europa privalo stiprinti savo atsparumą, konkurencingumą ir gynybos pajėgumus, kartu išlaikydama vienybę ir glaudų bendradarbiavimą su NATO sąjungininkais.
Ministras taip pat akcentavo Lietuvos pasirengimą 2027 metais pirmininkauti ES Tarybai.
„Lietuvos pirmininkavimas vyks metu, kai bus priimami sprendimai dėl Europos saugumo, konkurencingumo ir ateities. Sieksime, kad saugumo, gynybos, paramos Ukrainai ir Europos plėtros klausimai išliktų tarp svarbiausių Europos darbotvarkės prioritetų“, – teigė K. Budrys.
Daug dėmesio ministras skyrė kovai su Rusijos dezinformacija ir informacinėmis operacijomis. Pasak jo, šiandien kova vyksta ne tik mūšio lauke, bet ir informacinėje erdvėje, todėl itin svarbu saugoti istorinę atmintį, stiprinti visuomenės atsparumą ir aktyviai pristatyti pasauliui Lietuvos sėkmės istorijas.
Susitikime taip pat aptartas diasporos vaidmuo visuotinėje Lietuvos gynyboje, skleidžiant strategines mūsų valstybės žinutes užsienio šalių visuomenėse, telkiant paramą Ukrainai, plėtojant kultūrinius ryšius ir didinant Lietuvos matomumą užsienyje.
„Lietuvos stiprybę kuria viso pasaulio lietuviai. Jūsų ryšiai, profesinė patirtis, pilietiškumas ir įsitraukimas padeda Lietuvai būti girdimai, suprantamai ir matomai. Kiekvienas užsienyje gyvenantis lietuvis yra svarbi Lietuvos sėkmės istorijos dalis“, – kalbėjo užsienio reikalų ministras.
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