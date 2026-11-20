Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM), K. Budrys susitiko su Bundesrato ES reikalų komiteto pirmininku Manueliu Hageliu ir Vokietijos federalinių žemių atstovais, atsakingais už Europos ir tarptautinius reikalus.
Susitikime ministras pabrėžė būtinybę Europai didinti investicijas į gynybą, stiprinti gynybos pramonę.
„Lietuvos pirmininkavimas vyks Europai lemtingu laikotarpiu. Mūsų tikslas bus ne tik užtikrinti sklandų teisėkūros procesą, bet ir telkti valstybes nares sprendimams, kurie stiprintų Europos saugumą, atsparumą ir gebėjimą veikti“, – pranešime cituojamas K. Budrys.
Kalbėdamas apie paramą Ukrainai, Lietuvos diplomatijos vadovas akcentavo būtinybę užtikrinti ilgalaikę karinę, politinę ir finansinę pagalbą Kyjivui, taip pat didinti spaudimą Rusijai ir užkirsti kelią sankcijų apėjimui.
„Ukrainos saugumas reiškia Europos saugumą. Turime išlaikyti ir stiprinti paramą Ukrainai, kartu didindami spaudimą Rusijai. Taip pat privalome išsaugoti plėtros proceso pagreitį, nes Ukrainos ir Moldovos integracija į ES yra investicija į visos Europos stabilumą ir saugumą“, – sakė ministras.
K. Budrys taip pat pabrėžė Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje svarbą stiprinant NATO rytinio flango saugumą.
Pasak URM, Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu taip pat numatoma skirti dėmesio Europos konkurencingumui, geoekonominio saugumo stiprinimui, išorės sienų apsaugai ir socialiniam saugumui.
Be kita ko, vienas svarbiausių pirmininkavimo uždavinių bus derybos dėl 2028–2034 metų ES daugiametės finansinės programos, siekiant užtikrinti pakankamą finansavimą gynybai, saugumui, inovacijoms ir ekonominiam atsparumui.
Lietuva ES Tarybai pirmininkaus 2027 metų pirmąjį pusmetį.
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