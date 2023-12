Šios medicinos paslaugos priklauso nemokamai: stulbina, kiek reikėtų mokėti neturint PSD

Taigi, kas priklauso PSD turintiems asmenims? Visų pirma, norintiems gauti šeimos gydytojo paslaugas, reikia prisirašyti pasirinktoje gydymo įstaigoje, sudariusioje sutartį su teritorine ligonių kasa (TLK). Rekomenduojama gydymo įstaigą rinktis arčiau namų.

„Iš PSD apdraustų pacientų už šeimos gydytojo paslaugas jokie mokesčiai negali būti imami nei valstybinėje, nei privačioje gydymo įstaigoje, jei ji turi sutartį su ligonių kasa“, – nurodo ligonių kasos.

Kada gali paprašyti susimokėti papildomai?

Iš apdraustų ir gydymo įstaigoje prisirašiusių pacientų gali būti paprašyta susimokėti tik tada, kai pacientas pats pageidauja Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis nekompensuojamų tyrimų ar paslaugų, nori paslaugas gauti greičiau ar renkasi tas paslaugas, kurios įtrauktos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą.

Pažymima, kad prieš teikiant mokamą paslaugą, apdraustas PSD pacientas turi būti supažindinamas su galimybe gauti tokią paslaugą nemokamai.

„Ypač svarbi yra ligų profilaktika, todėl be papildomų mokesčių kartą per metus šeimos gydytojai savo pacientams turi suteikti kompleksines paslaugas: pamatuoti kraujospūdį, svorį, ūgį, skirti elektrokardiogramą, patikrinti cholesterolio kiekį kraujyje, moterims skirti ginekologinę apžiūrą, atlikti krūtų apčiuopą ir kt. Kartą per dvejus metus profilaktiškai suaugusiems pacientams gali būti atliekamas bendras kraujo ir bendras šlapimo tyrimas, nustatomas gliukozės kiekis kraujyje, patikrinama rega“, – pažymi VLK specialistai.

PSD turinčiam asmeniui nemokamai teikiamos ir visos reikalingos stacionarinės, reabilitacijos paslaugos ligonių kasų nustatyta tvarka ir tik tų įstaigų, kurios turi sudariusios sutartis su VLK.

Koks asmuo paslaugas gauna nemokamai?

Pažymima, kad iš paslaugos apmokamos iš PSDF, jei žmogus dirba pagal darbo sutartį ar gauna autorinį atlyginimą – tada PSD įmokos mokamos nuo pajamų.

Taip pat fiksuotas PDF įmokas moka dirbantieji savarankiškai.

Dalis žmonių yra draudžiami valstybės lėšomis – tai yra nepilnamečiai ir studentai, studijuojantys pagal nuolatinės studijų formos studijų programa, nėščiosios, neįgalūs ir pensiją gaunantys asmenys, nepasiturintys asmenys, gaunantys socialinę pašalpą ir kt.

Nemokamas medicinos paslaugas gauna ir tie, kurie savarankiškai moka nustatyto tarifo (58, 63 eurų) PSD įmokas.

Kiek paslaugos kainuotų neapsidraudus?

Tuo metu tiems, kurie nėra drausti PSD, už visas suteiktas paslaugas, konsultacijas, procedūras, reabilitaciją, išskyrus skubiąją medicinos pagalbą, reikia susimokėti pačiam.

Pavyzdžiui, ūminio miokardo infarkto (atliekant vainikinių arterijų šuntavimą) vidutinės trukmės gydymas kainuoja nuo 8 308 iki 12 796 eurų.

Tuo metu apendicito operacija ir vidutinės trukmės gydymas ligoninėje kainuotų nuo 1 291 iki 2 214 eurų; vaistai melanomai, plaučių vėžiui gydyti gali kainuoti per 60 tūkst. eurų; vaistai inkstų vėžiui gydyti – daugiau nei 80 tūkst. eurų.