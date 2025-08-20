Kalendorius
Sinkevičius neatmeta, kad prie koalicijos gali prisijungti ir pavieniai Seimo nariai

2025-08-20 15:26 / šaltinis: ELTA
2025-08-20 15:26

Naują valdančiąją koaliciją buriančių socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad nereikėtų atmesti, jog prie trijų daugumą buriančių jėgų galėtų prisijungti pavieniai parlamentarai iš Mišrios Seimo narių grupės. 

Naują valdančiąją koaliciją buriančių socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad nereikėtų atmesti, jog prie trijų daugumą buriančių jėgų galėtų prisijungti pavieniai parlamentarai iš Mišrios Seimo narių grupės. 

1

„Neatmesčiau tokio varianto. Kol kas mes koncentruojamės į tuos partnerius, kuriuos oficialiai kviečiame į pasimatymą ir susitikimą. Ar būtų norinčių jungtis – mes matysime, susirinkus į neeilinę sesiją, diskutuojant su kolegomis Seime. Klausimas nėra uždarytas“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė M. Sinkevičius.  

„Jei kažkas pavienis ar keli pavieniai Seimo nariai pageidautų, mes, trys partijos, tai svarstytume“, – sakė jis. 

Politikas užsiminė, kad jau planuoja Jonavoje pasikalbėti su Mišriai Seimo narių grupei priklausančiu Viktoru Fiodorovu. Pasak jo, veikiausiai su šiuo parlamentaru ir bus aptarti darbo koalicijoje klausimai.  

„Būtų keista, kad kažkokiais kitais klausimais atvyktų“, – sakė jis, pridurdamas, kad oficialių pokalbių su kitais mišriais Seimo narių grupei priklausančiais parlamentarais nėra. 

Mišriai Seimo narių grupei priklauso 4 parlamentarai: V. Fiodorovas, Vytautas Sinica, Vitalijus Šeršniovas bei Artūras Zuokas. 

Šią savaitę vyksta pakartotiniai susitikimai su abiejų į valdančiąją daugumą pakviestų politinių jėgų atstovais. Pirmadienį socialdemokratai jau susitiko su „aušriečiais“.

ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.

LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę. Ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo pateikė politikės kandidatūrą į Vyriausybės vadovės postą. 

