  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Siaubas Molėtų plente – žemė prarijo ekskavatorių į 12 metrų gylį: paaiškėjo jo likimas

2025-11-23 15:00
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-23 15:00

Dar pavasarį viename judriausių kelių, jungiančių Vilnių ir Uteną – Molėtų plente, į 12-os metrų gylį  žemė prarijo ekskavatorių. Artėjant žiemai vis dažniau krenta sniegas, žemė užšąla, tačiau ekskavatorius iki šiol nėra ištrauktas. Bendrovė, toje kelio atkarpoje vykdžiusi remonto darbus, atskleidė kokia yra situacija bei kokių veiksmų imtasi.

Ekskavatorius (asociatyvi nuotr.) (tv3.lt koliažas)

Dar pavasarį viename judriausių kelių, jungiančių Vilnių ir Uteną – Molėtų plente, į 12-os metrų gylį  žemė prarijo ekskavatorių. Artėjant žiemai vis dažniau krenta sniegas, žemė užšąla, tačiau ekskavatorius iki šiol nėra ištrauktas. Bendrovė, toje kelio atkarpoje vykdžiusi remonto darbus, atskleidė kokia yra situacija bei kokių veiksmų imtasi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dar rugpjūčio mėnesį skaitytojas naujienų portalui tv3.lt pranešė apie minėtą įvykį. Portalas kreipėsi į darbus šiame ruože vykdančią bendrovę „FEGDA GROUP“, kuri patvirtino apie įvykusį incidentą – įmirkusiame grunte iš tiesų nugrimzdo ekskavatorius, kurio vis dar nepavyksta ištraukti.

Bendrovės vadovas paaiškino kokia yra situacija

Kadangi ekskavatorius jau po žeme yra didžiąją metų dalį – nuo 2025 m. balandžio mėnesio, naujienų portalas tv3.lt pakartotinai pasiteiravo bendrovės, kokie darbai daromi, kad jis būtų ištrauktas.

„Fegda“ generalinis direktorius Jonas Jablonskis nurodė, kad ekskavatorius yra įklimpęs vis dar toje pačioje vietoje ir naujos informacijos šiuo klausimu nėra.

„Mes pateikėme aplinkos apsaugos departamentui ekskavatoriaus ištraukimo planą. Jį įvertinti ir priimti sprendimą dėl tolimesnių veiksmų turi aplinkos apsaugos departamentas.

Pažymime, kad incidento vieta ir toliau išlieka aptverta, ją stebime ir prižiūrime“, – atkreipia dėmesį J. Jablonskis.

Ekskavatorius, asociatyvi nuotr. (Pixabay.com)

Mokslininkas: tokią techniką būtina ištraukti kuo greičiau

Gamtos tyrimų centro mokslininkas Jonas Satkūnas pabrėžia, kad tokią technika būtina ištraukti kuo greičiau, nes ji gali užteršti požeminius vandenis.

„[Technikos ištraukimą] lemia tiek gamtinės, tiek techninės sąlygos, tačiau sunkiąją techniką būtina ištraukti, nes ilgas buvimas po žeme gali sukelti didelę taršą – ypač jei nugrimzdo prie ežero.

Šiuo atveju ekskavatorius telkšo rinoje (reljefo slėnis), kuris siejasi su požeminio vandens ištekliais“, – apie grėsmes užsimena mokslininkas.

Gamtos tyrimų centro specialistas tikina, kad palikti ekskavatorių po žeme ne tik negalima, bet ir pavojinga aplinkai.

„Būtina pašalinti ir ištraukti ekskavatorių, nes taršos žemėje ir taip jau daug palikta“, – aiškina J. Satkūnas.

Technika atsidūrė maždaug 12-os metrų gylyje

Bendrovės komunikacijos projektų vadovė Dovilė Gribulienė informavo, kad ekskavatorius nugrimzdo paruošiamųjų darbų metu kelio prieigose pelkingame grunte.

„Darbuotojai nenukentėjo, taršos požymių nenustatyta, teritorija aptverta ir nuolat stebima, kad būtų užtikrintas saugumas. Apie įvykį nedelsiant buvo pranešta policijai, Aplinkos apsaugos departamentui ir užsakovui AB „Via Lietuva“, įvykis oficialiai užregistruotas“, – nurodo ji.

Pasak įmonės atstovės, geologų atlikti matavimai rodo, kad technika atsidūrė maždaug 12 metrų gylyje nuo vandens paviršiaus. Taip pat paaiškina, kodėl ir kaip nutiko šis incidentas.

„Šalia kelio pylimo pašalinus augmeniją vietovės gruntas prarado stabilumą dėl po juo esančios termokarstinės daubos. Ši dauba, pasak geologų, susiformavo atsitraukiant ledynui, po sąnašomis liko palaidotų ledo luitų, kurie per laiką ištirpo, todėl susidarė ertmė, į kurią technika ir nugrimzdo“, – aiškina D. Gribulienė.

 Eismas (nuotr. Josvydo Elinsko)

Ekspertai vertina, ką daryti su ekskavatoriumi

Kol kas neaišku, koks bus tolimesnis sprendimas dėl technikos, likusios po žeme.

„Tikslios aplinkybės šiuo metu dar yra tiriamos kartu su geotechnikos ir aplinkosaugos ekspertais. Kol tyrimas nebaigtas, daugiau komentuoti negalime.

Šiuo metu kartu su ekspertais vertiname galimus sprendimus dėl nugrimzdusio ekskavatoriaus likimo. Bus parinktas variantas, kuris užtikrins mažiausią poveikį aplinkai ir atitiks aplinkosauginius reikalavimus“, – teigia D. Gribulienė.

Bendrovės atstovė taip pat pabrėžia, kad darbai vyksta įprastai, o eismui jokio pavojaus nėra.

„Darbų vieta yra aptverta ir nuolat prižiūrima, todėl eismo saugumui pavojus nekyla. Tokie atvejai yra lokalūs ir susiję tik su statybvietės darbais, jie neturi įtakos aplinkiniam kelių tinklui ar saugiam pravažiavimui. Darbai ir eismas rekonstruojamame darbų ruože vyksta įprastai“, – akcentavo atstovė.

Vis dėlto kiek vėliau paaiškėjo, kad minėtas incidentas įvyko dar pavasarį, tačiau technika iki šiol vis dar yra po žeme bei vyksta tyrimas, dėl kurio daugiau detalių bendrovė pateikti negali.

Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į Vilniaus bei Utenos apskrities policijas komentaro, ar toks įvykis buvo užregistruotas, tačiau jų teigimu apie būtent tokį atvejį pranešimų nebuvo.

Tiesa, Utenos apskrities policijos komisariato komunikacijos poskyrio vedėja Asta Šuminienė nurodė, kad panašus atvejis buvo užregistruotas balandžio mėnesį, tačiau duomenų, kad technika nugrimzdo į tuzino metrų gylį – nėra, taip pat nėra duomenų ir apie dėl incidento pradėtus tyrimus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Ruslan7
Ruslan7
2025-11-23 15:17
Kaip amerikonų tanką "ištraukė", lygiai taip pat ir šį ekskavatoriu "ištrauks".
Atsakyti
Kk4
Kk4
2025-11-23 15:24
Absurdas kažkoks, pusę metų ištraukti negali, kai Lietuvoje yra ne viena įmonė, su sunkiaisiais kranais, gebančiais pakelti iki 120 tonų į 50 metrų aukštį. Fūras, krautas su pilnom puspriekabėm avarijų atvejais iš griovių ištraukinėja, o čia...
Atsakyti
xx
xx
2025-11-23 15:36
Tai ir tokiuose darbuose valstybė neįgali,nes neliko kam dirbti,liko tik popierinės kontoros su savo raštais ir poįstatyminiais aktai ir nuotoliniu būdu su kompiteriais čia bejėgiai.Šitiek įstaigų,tarnybų,vadovų,direktorių ir nesugeba vieno ekskavatoriaus ištraukti.Baisu,kas būtų ištikus didelei nelaimei,
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (9)
