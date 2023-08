Šį vaizdą darželyje pamačiusi vilnietė pakraupo: įspėja ir kitus tėvus

Influencerė G. Kondakovė pasakoja, kad nuo pavasario grupėje atsirado pelėsis, tačiau darželis nesiėmė jokių veiksmų, nors administracija buvo informuota apie susiklosčiusią situaciją. G. Kondakovė priduria, kad vaikai, kurį laiką lankėsi patalpoje, kurioje tvyravo pelėsis. Atėjus vasarai vaikai buvo išskaidyti į kitas grupes.

„Kažkur balandžio ir gegužės tarpe virtuvėlėje atsirado pelėsis ir vaikai toliau vaikščiojo į tą grupę. Buvo uždaryta virtuvėle ir visi indai sunešti į pačią grupę, turiu omenyje, kad virtuvės durys buvo uždarytos, o pelėsis neva yra uždarytas irgi, bet ištiktųjų viskas čia vyksta vienoje patalpoje.

Tuo metu administracija darželyje buvo informuota, kad yra tokia situacija, tačiau vaikai dar ten mėnesį ar du ėjo, kol galiausiai, dabar vasaros sezonas, visa ta grupė yra uždaryta, vaikai yra išmėtyti per visas skirtingas grupes darželyje.

Jau turime rugpjūčio vidurį ir mūsų grupėje dar nėra vykdomi jokie darbai. Tai pati virtuvėlė yra tikrai supelijusi, maža to, kitoje grupėje, kur vaikučiai vaikšto yra supelijusios grindys.

Birželio mėnesį buvo į darželį atvykę draudimo agentai, kurie būtent padarė tyrimą ir turėjo pasakyti savo nuosprendį, kaip ir ką tvarkys. Tai nuo birželio mėnesio niekas nepasikeitė ir niekas nebuvo daroma, vaikai nėra grįžę į grupę ir neaišku, ar jie galės grįžti, nes praėjo labai mažai laiko ir apskritai įdomu, kaip sutvarkys tą pelėsį, nes pelėsis nėra taip paprastai naikinamas“, – vardija ji.

Vilniaus „Ozo“ darželyje atsirado pelėsis (8 nuotr.) Vilniaus darželis (nuotr. aut. Greta Kondakove) Vilniaus darželis (nuotr. aut. Greta Kondakove) Vilniaus darželis (nuotr. aut. Greta Kondakove) +4 Vilniaus darželis (nuotr. aut. Greta Kondakove) Vilniaus darželis (nuotr. aut. Greta Kondakove) Vilniaus darželis (nuotr. aut. Greta Kondakove) Vilniaus darželis (nuotr. aut. Greta Kondakove) Vilniaus darželis (nuotr. aut. Greta Kondakove)

Moteris: „Tai yra opi problema ir toks jausmas, kad niekam ji kol kas nerūpi“

Influencerė teigia, kad jos sūnus serga bronchine astma, o darželyje esantis pelėsis dirgina vaiko sveikatą. Moteris priduria, kad, jos teigimu, ir kiti vaikai apsirgo.

„Vaikai pora mėnesių lankė darželį su pelėsiu. Dabar vaikai, kurie yra priešmokyklinukai, neturi kur grįžti, nes grupėje yra pelėsis.

Esmė tokia, kad pelėsis, patys suprantame kas tai yra, gi ne purvas kažkoks, pelėsis sukelia labai daug ligų. Daug vaikų vaikšto, taip pat ir mano sūnus, kuris turi bronchinę astmą pripažintą, tai reiškia, kad jis apskritai negali būti patalpoje, kurioje yra pelėsis.

Tai yra opi problema ir toks jausmas, kad niekam ji kol kas nerūpi“, – aiškina ji.

Tėvai nespėja imti biuletenio ir prižiūrėti sergančius vaikus

G. Kondakovė pasakojo, kad grupė, kurią lanko jos sūnus, šiuo metu yra išskaidyta, o vaikai prisijungė prie kitų grupių. Anot moters, vaikai yra traumuojami, gali būti prastai paruošti pirmai klasei. Nusiskundimus dėl vaikų sveikatos išsako ir kiti tėvai, pasak jos, dėl dažnai sergančių vaikų ir suprastėjusios jų sveikatos tėvai pakaitomis ima biuletenį ir prižiūri vaikus.

„Darželyje negali grupėje būti daugiau negu 24 sąraše esantys vaikai, tai darželio grupės yra perpildytos. Tie 24 vaikai neturi kur eiti. Jie nėra lopšelis, kad galėtų pakentėti metus, čia vaikai yra traumuojami, vienas dalykas jie mėtomi per auklėtojas, kitas dalykas, jiems yra dabar labai svarbus etapas, nes jie ruošiami į mokyklą. Tai jie turėtų būti su ta pačia pedagoge, kuri ir turi juos ruošti.

Pavyzdžiui aš visą vasarą, nuo tos dienos, kai sužinojau apie pelėsį, vaiko nesu nuvedusi į darželį, o už darželį moku.

Didelį dalis, kuri gali, tarkime, turi senelius, faktas, kad neveda, bet kita pusė neturi galimybių ir tas vaikas turi būti ten. Kai kurie tėvai, vos ne pastoviai ima nedarbingumą, jau gydytojai sako, kad neįmanoma, jog vaikai vasaros metu taip sirgtų.

Viena mama rašė, kad ir nuo alergijos vaistus turėjo pradėti gerti, kita taip pat rašė, kad vaikas neišbrenda iš ligų: tai sloga, tai sloga nusileidžia į kosulį, tai čia viskas, kas su kvėpavimo takais susiję.

Dabar tie vaikai yra perkelti į kitą grupę, ta dalis vaikučių, kurie vaikšto, ir toje kitoje grupėje ant žemės po linoleumu irgi prasiskverbęs pelėsis, rūbinėlėje“, – vardija ji.

Darželio komentaras: grupė remontuojama ir vaikai galės sugrįžti nuo rugsėjo 1 dienos

Apie situaciją pakomentavo ir darželis (pavadinimas redakcijai žinomas). Darželio sekretorė-direktorės pavaduotoja ugdymui Renata Ališauskienė sako, kad darbai darželyje dėl pelėsio naikinimo yra pradėti, o vaikai į savo grupes galės sugrįžti nuo rugsėjo 1 dienos.

„Ta grupė neveikia jau ilgą laiką, nes ten remontuojama.

Buvo bendradarbiavimas su draudimu ir ten, nežinau, ar draudimas remontuoja, ar čia mūsų pajėgoms.

Bet be abejo, čia tėveliai labai pergyvena, bet vaikai tikrai neliks be grupės, tikrai neliks už durų, jie grįš į sutvarkytą, suremontuotą grupę be pelėsio.

O grįš, kai prasidės naujieji mokslo metai – rugsėjo 1 dieną“, – teigia R. Ališauskienė.