Higienos instituto duomenimis, 2021 m. Lietuvoje buvo registruota 450 celiakija sergančių žmonių, o pernai – jau 912. Per tą patį laikotarpį diagnozuotų šia liga sergančių vaikų skaičius išaugo nuo 148 iki 185. Tiesa, šie duomenys atspindi tik diagnozuotus ligos atvejus, todėl nebūtinai parodo tikrąjį celiakijos paplitimą šalyje.
Celiakija yra autoimuninė liga, kai organizmas reaguoja į glitimą – baltymą, randamą kviečiuose, rugiuose ir miežiuose. Sergant šia liga, vienintelis veiksmingas gydymo būdas yra visą gyvenimą trunkanti griežta begliutenė dieta.
Pakeista kompensavimo tvarka
Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) duomenimis, begliutenių miltų kompensavimo tvarka pakeista 2021 m. rugpjūtį. Iki tol tokie produktai buvo kompensuojami vaikams iki 18 metų, tačiau po pakeitimų kompensavimas paliktas tik tiems vaikams, kuriems šie miltai buvo paskirti iki naujos tvarkos įsigaliojimo. Naujai diagnozuotiems pacientams ši galimybė nebetaikoma, o suaugusiesiems tokie produktai nebuvo kompensuojami ir anksčiau.
Ministerija nurodo, kad sprendimas priimtas atsižvelgus į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informaciją, jog nuo 2016 m. begliuteniai produktai nebėra priskiriami specialiosios paskirties maisto produktams. Todėl, anot SAM, šiuo metu nėra teisinio pagrindo kompensuoti begliutenius miltus.
„Atsižvelgiant į tai, kad negliuteniniai miltai nėra priskiriami specialiosios medicininės paskirties maisto produktams, nėra teisinio pagrindo juos kompensuoti“, – nurodė ministerija.
SAM taip pat pažymi, kad celiakija sergantiems žmonėms nėra numatyta atskira finansinė parama, tačiau jie, kaip ir kiti gyventojai, gali kreiptis dėl bendrosios socialinės paramos, jeigu atitinka jai gauti nustatytas sąlygas.
Paklausa auga
Tuo metu prekybos tinklai teigia pastebintys augantį susidomėjimą begliuteniais produktais ir palaipsniui plečia jų pasirinkimą.
„Maximos“ atstovė ryšiams su žiniasklaida Ernesta Vareikytė nurodė, kad specializuoto maisto kategorijoje šiuo metu siūloma daugiau nei 130 produktų be glitimo. Tarp jų – duona, makaronai, miltai ir kepimo mišiniai, pusryčių dribsniai, sausainiai bei sūrūs užkandžiai.
Pasak jos, populiariausia šioje kategorijoje išlieka duona. Prekybos tinklas pastebi, kad tokių produktų paklausa auga jau antrus metus.
„Produktų be glitimo paklausa auga antrus metus iš eilės. Pernai, palyginti su užpernai, jų pardavėme maždaug penktadaliu daugiau, o šių metų sausio–lapkričio duomenimis – maždaug dešimtadaliu daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, skaičiuojant kilogramais“, – teigė E. Vareikytė.
Ji taip pat pažymėjo, kad anksčiau begliuteniai produktai buvo siūlomi daugiausia didesnėse parduotuvėse, tačiau dabar dalis jų pasiekiama ir mažesnėse „Maxima“ parduotuvėse. Dauguma tokių gaminių pateikiami sveikatai palankesnių produktų skyriuose.
Pasak prekybos tinklo atstovės, begliutenė duona kainuoja brangiau dėl receptūros pritaikymo, būtinybės išvengti užteršimo glitimu ir mažesnių gamybos partijų.
„Tokios duonos paklausa mažesnė nei įprastos, todėl ji dažniausiai kepama mažesnėmis partijomis, o vienam kepalui tenka didesnė gamybos sąnaudų dalis“, – aiškino ji.
Panašias tendencijas pastebi ir „Iki“. Tinklo komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė nurodė, kad prekybos tinklas šiuo metu siūlo apie 60 produktų be glitimo, o per pastaruosius kelis mėnesius asortimentą papildė septyni nauji gaminiai.
„Plečiasi ne tik asortimentas, bet auga ir tokių prekių pardavimas – lyginant su praėjusiais metais „Iki“ prekybos tinkle gliuteno neturinčių prekių pardavimai išaugo beveik 20 proc.“, – teigė ji.
Didžiausią šios kategorijos dalį sudaro duona ir makaronai, tačiau pirkėjams siūloma ir tortilijų, miltų mišinių, košių, saldumynų bei kepinių. Daugiausia tokių produktų galima rasti didesnėse parduotuvėse.
G. Kitovės teigimu, begliuteniai gaminiai dažniausiai kainuoja daugiau dėl specialių gamybos reikalavimų, sertifikavimo, sudėtingesnio gamybos proceso ir brangesnių žaliavų. Nors tinklas bendradarbiauja ir su Lietuvos gamintojais, didžiąją dalį asortimento sudaro užsienio tiekėjų produkcija.
„Turime kelis lietuvių gamintojų produktus, kviečių neturinčius tortus bei pyragaičius gaminame ir patys, tačiau dauguma asortimento yra iš užsienio tiekėjų“, – sakė ji.
„Rimi“ viešųjų ryšių vadovė Luka Lesauskaitė-Remeikė nurodė, kad prekybos tinklas siūlo apie 90 specialiai begliutenei mitybai skirtų produktų. Tai duona, sausainiai, užkandžiai, makaronai, pusryčių dribsniai, miltai ir kepimo mišiniai.
Anot jos, tinklas ypač plečia sausainių ir užkandžių pasirinkimą. Per pastaruosius 12 mėnesių visos „Free From“ kategorijos, apimančios įvairiems specifiniams mitybos poreikiams skirtus produktus, pardavimai Lietuvoje augo 7,6 proc. Šis rodiklis apima ne tik begliutenius gaminius.
„Platesnė tokių produktų pasiūla leistų pirkėjams ne tik lengviau įsigyti kasdienių maisto produktų, bet ir sutaupyti laiko ruošiant maistą namuose“, – teigė L. Lesauskaitė-Remeikė.
Jos teigimu, begliuteniai produktai kainuoja brangiau dėl specialių ingredientų, atskirų gamybos linijų, padedančių išvengti kryžminės taršos glitimu, kokybės kontrolės ir sertifikavimo. Dėl nedidelės vietos rinkos tokių produktų gamybos apimtys taip pat išlieka mažesnės.
Kiek kitokią situaciją įvardija „Norfa“. Jos atstovas spaudai Darius Ryliškis teigė, kad begliutenių produktų paklausa ir pasiūla auga gana nežymiai. Šiuo metu tinklas siūlo avižų produktų, makaronų ir pusryčių dribsnių, tačiau tokio maisto pasirinkimas daugiausia prieinamas didesnėse parduotuvėse.
Anot jo, anksčiau asortimente buvo ir begliutenės duonos, tačiau dėl mažo pirkėjų susidomėjimo jos prekybos atsisakyta.
„Anksčiau asortimente turėjome ir duonos be glitimo, tačiau ji nesulaukė pakankamo pirkėjų susidomėjimo – susidūrėme su dideliais šios prekės nurašymais, todėl jos prekybos teko atsisakyti“, – sakė D. Ryliškis.
Jo teigimu, tokie produktai kainuoja šiek tiek brangiau dėl mažų gamybos apimčių, specializuotų ingredientų ir griežtos kontrolės.
„Asortimentą formuojame atsižvelgdami į realius pirkėjų poreikius“, – pabrėžė „Norfos“ atstovas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.