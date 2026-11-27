Be kita ko, ligoninės vadovybė taip pat pateikė naują siūlymą dėl darbuotojų atlyginimų.
Kaip penktadienį pranešė ligoninė, nepriėmus papildomų sprendimų, jau kitų metų vasarį-kovą įstaigai gali pritrūkti lėšų darbuotojų atlyginimams išmokėti.
Vykdydamas įstatyme numatytą pareigą informuoti dalininkus apie galimą įstaigos nemokumą, A. Šimaitis kreipėsi į sveikatos apsaugos ministrą Liną Kukuraitį ir Klaipėdos universiteto rektorių Artūrą Razbadauską.
„Matydami finansines prognozes, privalome veikti atsakingai ir neatidėliotinai ieškoti sprendimų, padėsiančių stabilizuoti finansinę situaciją. Todėl kreipiausi į abu dalininkus, prašydamas imtis skubių veiksmų“, – pranešime cituojamas A. Šimaitis.
Anot KUL, prognozuojant galimą įstaigos nemokumą, vertinti naujosios šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimai, ligoninėje taikomi aukšti bazinio darbo užmokesčio koeficientai ir numatomas sveikatos priežiūros paslaugų finansavimas.
Taip pat daugumai darbuotojų nepritarus dviem ankstesniems pasiūlymams dėl darbo užmokesčio, ligoninės vadovybė pateikė trečiąjį.
Juo siūloma išsaugoti esamus darbo užmokesčio koeficientus, kitąmet išlaikyti šių metų bazinio darbo užmokesčio lygį ir kiekvienam darbuotojui iki 2027-ųjų pabaigos kas mėnesį mokėti 115 eurų kintamąjį priedą.
„Gerbiu darbuotojų apsisprendimą dėl ankstesnių pasiūlymų, tačiau mūsų atsakomybė – ir toliau ieškoti išeičių. Atlikti finansiniai skaičiavimai rodo, kad trečiojo pasiūlymo įgyvendinimas padėtų išvengti prognozuojamo nemokumo“, – teigė A. Šimaitis.
Naujienų portalas „15min“ ketvirtadienį skelbė, kad profesinėms sąjungoms atmetus ligoninės vadovybės siūlymą kitąmet įšaldyti atlyginimus, KUL direktorius įspėjo apie gresiantį įstaigos nemokumą ir jos likvidavimą.
Tuomet KUL profesinės sąjungos pirmininkas Dainius Burdulis portalui sakė, kad A. Šimaitis pranešė, jog naujų siūlymų darbuotojams nebebus teikiama.
Ligoninė penktadienį taip pat nurodė, kad finansiniai sunkumai įtakos teikiamų paslaugų kokybei ir apimtims neturi, visos skubiosios ir planinės sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos nenutrūkstamai.
„Mūsų svarbiausias prioritetas išlieka Vakarų Lietuvos pacientai ir jiems reikalingų paslaugų prieinamumas. Ligoninė tęsia įprastą veiklą, o vadovybės pastangos sutelktos į finansų stabilizavimą ir tvarių sprendimų paiešką kartu su dalininkais bei bendruomene“, – pabrėžė A. Šimaitis.
BNS rašė, kad lapkričio viduryje KUL kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją, prašydama skubiai suteikti apyvartinių lėšų paslaugoms tęsti.
Anot KUL, tai leistų užtikrinti savalaikius atsiskaitymus su tiekėjais ir nepertraukiamą ligoninės darbą.
Ligoninė taip pat nurodė ministerijai pateikusi 2026–2028 metų finansinės situacijos gerinimo planą ir finansavimo modelį, tačiau galutinis sprendimas dėl finansavimo kol kas nepriimtas.
Nuo 2023-iųjų reformos, kai buvo sujungtos Klaipėdos jūrininkų, Klaipėdos universitetinė ir Palangos reabilitacijos ligoninės, KUL susiduria su finansiniais sunkumais. Anksčiau skelbtais duomenimis, ligoninės skola tiekėjams siekia 15,7 mln. eurų.
A. Šimaitis anksčiau sakė, kad reforma įstaigai kainavo apie 40 mln. eurų, o išlaidos nebuvo kompensuotos valstybės. Darbo užmokesčiui KUL skiriama per 80 proc. pajamų, kai, ligoninės vadovo teigimu, tvaru būtų skirti 72–73 procentus.
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