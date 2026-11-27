Įmonė taip pat prašo kreiptis į Konstitucinį Teismą bei Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (ESTT), penktadienį pranešė „Grigeo Klaipėda“.
Skundas pateiktas motyvuojant, jog Šiaulių apygardos teismo sprendimas prieštarauja ES teisei bei nepadės realiai atkurti gamtai padarytos žalos.
„Esame tikri, teisinėmis priemonėmis nacionaliniuose teismuose, o jei reikės – ir Europos Sąjungos institucijose, pasieksime europinės teisės viršenybės“, – teigia „Grigeo Klaipėda“.
Įmonė teigia esanti pasirengusi atlyginti žalą gamtai, tačiau siekia, kad ji būtų apskaičiuota pagal ES metodikas bei būtų galima ją atlyginti natūra – atkuriant gamtą. Anot jos, Šiaulių apygardos teismas sprendė tai, kiek bendrovė turėtų sumokėti baudos, tačiau neatsakė į svarbiausią klausimą, ar iš tikrųjų bus sutvarkyta Kuršių marių tarša.
Bendrovės teigimu, pagal ES teisę padaryta žala turi būti nustatyta remiantis mokslinių tyrimų duomenimis bei atlyginta ne pinigais, o konkrečiomis gamtos sutvarkymo priemonėmis.
Įmonė teismui yra pateikusi atskirą civilinį ieškinį, kuriuo prašoma leisti įgyvendinti jos parengtą aplinkos atkūrimo planą.
Šiaulių apygardos teismas lapkričio 6-ąją bendrovei skyrė subendrintą 2 mln. eurų baudą bei uždraudė ją pertvarkyti, kol bus įvykdyta ši bausmė.
Taip pat visiškai patenkintas Aplinkos apsaugos departamento civilinis ieškinys – „Grigeo Klaipėda“ valstybei turės sumokėti 48 mln. eurų kompensaciją už gamtai padarytą žalą.
Pagrindinis „Grigeo“ grupės akcininkas Gintautas Pangonis portalui „Verslo žinios“ anksčiau sakė, kad dėl tokios baudos įmonei gresia bankrotas.
Bendrovė anksčiau teigė nuolat siūliusi parengti moksliškai pagrįstą aplinkos atkūrimo planą, institucijoms buvo pateikusi 11 jo variantų – juose numatyta tvarkyti pakrančių nendrynus, šalinti biomasę, atnaujinti bendrovės „Klaipėdos vandenys“ paviršinių nuotekų valymo infrastruktūrą.
Ji siūlė kartu su institucijomis sudaryti nepriklausomų mokslininkų ir aplinkosaugininkų grupę, kuri vertintų, kaip pagerinti marių ekologinę būklę.
Teisėsaugos duomenimis, „Grigeo Klaipėda“ taršias nuotekas į Kuršių marias slapta leido nuo 2012-ųjų iki 2020-ųjų sausio. AAD skaičiavimu, maždaug šiuo laikotarpiu bendrovė neteisėtai išleido bent 5 mln. kubinių metrų biologiškai nevalytų gamybinių nuotekų.