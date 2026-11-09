Po teismo verdikto dėl Kuršių marių taršos – „Grigeo“ ir Pangonis žada sprendimą skųsti: „Bauda išties didelė“

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Teisėjas paskelbė, kokią sumą teks sumokėti įmonei „Grigeo Klaipėda“ už aplinkai padarytą žalą, kai nuotekomis keletą metų paslapčiomis buvo teršiamos Kuršių marios. Taip pat įmonė sulaukė ir baudos.
„Skirta 40 tūkst. minimalių gyvenimo lygių, tai yra 2 mln. eurų dydžio bauda“, – sakė teisėjas Audrius Sadauskas.
Atsakomybę prisiima, tačiau sprendimą skųs
120 tūkst. eurų bauda skirta pagrindiniam įmonės akcininkui G. Pangoniui, o kitiems dešimčiai įmonės vadovų bei darbuotojų teks sumokėti dar ketvirtį milijono – skirtos baudos nuo 9 iki 50 tūkst. eurų.
„Nusikalstamos veikos yra įrodytos: paimti kriminalinės žvalgybos pateikti kaltinamųjų pokalbiai, elektroniniai laiškai, taip pat apklausti specialistai, kurie atliko tyrimus ir pateikė išvadas“, – kalbėjo Šiaulių apygardos teismo atstovas Vytautas Jončas.
Prokurorė tikino, kad dar anksti atsakyti, ar skųs teismo nuosprendį dėl to, kad kai kurie įmonės specialistai ir vadovai vis dėlto buvo išteisinti.
„Tik ką išgirdome nuosprendį. Džiugina tai, kad bendrovė ir bendrovėje dirbę asmenys buvo pripažinti kaltais nusikalstamai pažeidę aplinkos apsaugos taisykles, taip pat klastoję dokumentus ir tai darę organizuotoje grupėje“, – sakė prokurorė Gina Skersinskytė.
„Nuosprendis turi būti perskaitytas visas, aptartas su klientu ir tik žinant bendrą poziciją – gynėjo ir jo ginamojo – bus galima ką nors pasakyti viešai“, – pridūrė advokatas Rolandas Tilindis.
„Grigeo Klaipėda“ nuo pat pradžių prisiėmė atsakomybę už nuotekų išleidimą ir yra pasirengusi atlyginti žalą aplinkai. Bent jau „Grigeo“ ir pats G. Pangonis jau išplatino pranešimą, kad nuosprendį skųs aukštesnės instancijos teismui.
„Man skirta bauda išties didelė, tačiau svarbiausia yra ne baudos dydis, o paties sprendimo pagrįstumas“, – teigė G. Pangonis.
Skandalas į viešumą iškilo, kai prieš beveik 7 metus – 2020 metų sausį – teisėsauga, gavusi pranešimus, pradėjo tyrimą dėl „Grigeo Klaipėdos“ taršos Kuršių mariose ir dokumentų klastojimo, siekiant taršą nuslėpti.
Aplinkosaugininkai tikino, kad marias nevalytomis atliekomis įmonė teršė ir anksčiau.
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