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Andriulaitytė nuosprendį „Grigeo Klaipėdai“ vadina svarbiu precedentu nepaisantiems aplinkosaugos

2026-11-06 15:55 / šaltinis: BNS
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2026-11-06 15:55
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Nuosprendį Kuršių marias ilgą laiką teršusiai bendrovei „Grigeo Klaipėda“ aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė vadina svarbiu precedentu nepaisantiems aplinkosaugos reikalavimų.

Ieva Andriulaitytė (nuotr. Dainiaus Labučio)

Nuosprendį Kuršių marias ilgą laiką teršusiai bendrovei „Grigeo Klaipėda“ aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė vadina svarbiu precedentu nepaisantiems aplinkosaugos reikalavimų.

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„Tai svarbus precedentas visiems, kurie savo veikloje aplinkosaugos reikalavimus laiko antraeiliais. Aplinkos teršimas negali tapti pigesne alternatyva atsakingai veiklai“, – Aplinkos apsaugos departamento (AAD) pranešime cituojama I. Andriulaitytė.

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AAD direktorius Edgaras Skrebė bylą vadina itin reikšminga Lietuvos aplinkosaugai.

„Teismo nuosprendis rodo, kokią svarbą turi nuoseklus ir principingas aplinkosaugininkų darbas. Kartu tai signalas visiems teršėjams, kad už nusikaltimus aplinkai teks brangiai sumokėti“, – teigė jis.

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Taip ministrė ir AAD vadovas komentavo Šiaulių apygardos teismo penktadienį paskelbtą sprendimą, kuriuo „Grigeo Klaipėdą“, pagrindinį „Grigeo“ grupės akcininką Gintautą Pangonį, įmonės vadovus ir darbuotojus jis pripažino kaltais Kuršių marių taršos byloje. 

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Nuosprendį, kurį „Grigeo Klaipėda“ žada skųsti, AAD vertina kaip reikšmingą rezultatą ginant valstybės interesus ir užtikrinant aplinkai padarytos žalos atlyginimą.

Teismas visiškai tenkino departamento civilinį ieškinį valstybei priteisiant 48,2 mln. eurų kompensaciją už valstybės vandenims, juose gyvenantiems vėžiagyviams ir moliuskams padarytą žalą.

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Kaltinamieji byloje nuteisti dėl nuolatinio aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimo bei dokumentų klastojimo siekiant nuslėpti šiuos pažeidimus veikiant organizuotoje nusikalstamoje grupėje, tačiau išteisinti dėl piktnaudžiavimo.

Bendrovei skirta subendrinta 2 mln. eurų bauda bei uždrausta pertvarkyti juridinį asmenį, G. Pangoniui – 120 tūkst. eurų bauda, jam taip pat atimta teisė trejus metus dirbti vadovaujamą darbą.

Byloje kaltinimai buvo pateikti 14-ai fizinių asmenų. Trims iš jų baudžiamoji byla nutraukta suėjus nusikaltimų senaties terminui, dešimčiai buvusių įmonės vadovų, darbuotojų skirtos 9–50 tūkst. eurų baudos.

indeliai.lt

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