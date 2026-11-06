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„Grigeo Klaipėda“ byloje – naujas vingis: teismas skelbs sprendimą

2026-11-06 06:03 / šaltinis: ELTA
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2026-11-06 06:03
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Šiaulių apygardos teismas penktadienį skelbs sprendimą baudžiamojoje „Grigeo Klaipėda“ byloje dėl Kuršių marių taršos.

Teismas, teisė
GALERIJA (5)

Šiaulių apygardos teismas penktadienį skelbs sprendimą baudžiamojoje „Grigeo Klaipėda“ byloje dėl Kuršių marių taršos.

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Baigiamąją kalbą byloje anksčiau pasakiusi prokurorė Gina Skersinskytė prašė teismo „Grigeo“ grupės prezidentą Gintautą Pangonį pripažinti kaltu dėl inkriminuotų nusikalstamų veikų ir skirti jam 200 tūkst. eurų baudą.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Teismas, teisė

Prašė pripažinti kaltu

Valstybės kaltintoja G. Pangonį prašė pripažinti kaltu dėl aplinkosauginių pažeidimų, dokumentų klastojimo, piktnaudžiavimo, vadovavimo organizuotai grupei. 

Be prašomos piniginės baudos, prokurorė kaltinamajam taip pat siūlo pritaikyti ir baudžiamojo poveikio priemonę – atimti teisę ketverius metus dirbti vadovaujamą darbą. 

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Nevalytų nuotekų leidimu į Kuršių marias kaltinamai įmonei „Grigeo Klaipėda“ prokurorė siūlo skirti 5 mln. eurų baudą, uždrausti reorganizuotis, kol bus įvykdyta bausmė.

Kitiems kaltinamiesiems byloje prašoma skirti pinigines baudas, kurių sumos varijuoja nuo 10 iki 150 tūkst. eurų.

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Šios visuomenėje itin didelio atgarsio sulaukusios baudžiamosios bylos kaltinamąjį aktą sudaro daugiau nei 300 lapų. Kaltinimai byloje pateikti 14 fizinių asmenų ir vienam juridiniam asmeniui – įmonei „Grigeo Klaipėda“.

Tarp kaltinamųjų – „Grigeo“ grupės pagrindinis akcininkas G. Pangonis, dabartinis įmonės vadovas Tomas Eikinas bei dar trys ankstesni šios bendrovės vadovai. Jie kaltinami tuo, kad veikdami organizuota grupe piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, sistemingai pažeidinėjo teisės aktų nustatytas aplinkos apsaugos taisykles, klastojo dokumentus.

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Ikiteisminis tyrimas byloje pradėtas kilus įtarimams, jog į Kuršių marias patenka nevalytos gamybinės nuotekos, taip pat įtarus, kad su nuotekų tvarkymu susiję „Grigeo Klaipėda“ dokumentai gali būti klastojami.

Tiesiogiai už nuotekų valymą ir valymo įrenginių modernizavimą atsakingi buvę bendrovės vadovai, prisipažinę dėl savo ilgametės neteisėtos veiklos, prokuratūros sprendimu, nuo atsakomybės byloje yra atleisti. 

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Byloje gamtai padarytą turtinę žalą nustatė Aplinkos apsaugos departamentas, jis „Grigeo Klaipėda“ pareiškė daugiau nei 48 mln. eurų siekiantį civilinį ieškinį.

„Grigeo Klaipėda“ dėl išleistų teršalų yra prisiėmusi atsakomybę ir įsipareigojusi iš Kuršių marių pašalinti visus jai inkriminuojamus teršalus.

Ikiteisminis tyrimas baigtas 2021 m. rugpjūtį, o baudžiamoji byla perduota teismui 2022 m. sausį.

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