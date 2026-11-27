„Renault“ vairavusi moteris pripažino kaltę, o teismas atleido ją nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Nukentėjusiajam papildomai priteista 3,6 tūkst. eurų neturtinės žalos.
Avarija įvyko 2024 m. lapkričio 1 d. apie 11.45 val. kelio Nida–Smiltynė 11,410 kilometre. Genutė (vardas pakeistas – aut. past.) važiavo „Renault Megane Scenic“ nuo Nidos Klaipėdos link.
Posūkio ruože automobilis išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą, kirto ištisinę liniją ir susidūrė su atvažiuojančiu „Scania“ autobusu.
Po smūgio „Renault“ apsisuko ir kliudė priešprieša važiavusį „Volvo XC60“. Šis automobilis buvo nustumtas nuo kelio ir atsitrenkė į medį.
Įvykio vietoje buvo šlapia, kelias buvo padengtas lapais, pūtė stiprus vėjas, o avarijos vietoje galiojo 50 km/val. greičio ribojimas.
Liudytojų pasakojimai dėl greičio išsiskyrė
Moteris teisme sakė važiavusi apie 70 km/val. ir neprisimenanti pačios avarijos. Autobuso vairuotojas teigė, kad „Renault“ važiavo arti ištisinės linijos ir galėjo judėti iki maždaug 80 km/val.
Keleivis autobuse nurodė, kad autobusas važiavo apie 50 km/val. Ekspertas, atkūręs eismo įvykį, nustatė, kad „Renault“ buvo išvažiavęs 0,2–0,3 metro už ištisinės linijos, o autobuso greitis siekė apie 70 km/val. Tikslaus „Renault“ greičio ekspertui patikimai nustatyti nepavyko.
Susidūrimo metu „Volvo“ vairuotojui lūžo krūtinkaulis. Jam atlikta operacija, vėliau prireikė dar vienos, kad būtų pašalinta metalinė plokštelė.
Vyras apie 8 dienas gydytas ligoninėje, maždaug mėnesį gulėjo lovoje. Jo žmona patyrė sumušimų, tačiau lūžių išvengė.
Teismas vertino ir vairuotojos sesers pasakojimą, kad avariją galėjo sukelti autobuso vairuotojas. Ši versija nesutapo su kitais įrodymais.
Nukentėjęs vyras patvirtino savo pirminius parodymus ir neigė, kad avarijos priežastis buvo autobuso veiksmai. Genutė kaltę pripažino, bet teigė avarijos neprisimenanti.
Laidavimas ir žalos atlyginimas
Teismas nusprendė Genutę atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą 1 metams, laiduotoja paskirdamas jos seserį.
Jai taip pat skirta 500 eurų įmoka į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, kurią reikia sumokėti per 2 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo.
Moteris privalo per 9 mėnesius dalyvauti teismo nurodytoje prevencijos ar resocializacijos programoje, o 3 metus negalės vairuoti.
Draudimo bendrovė jau buvo atlyginusi dalį žalos. Papildomai nukentėjusiam vyrui priteista 3,6 tūkst. eurų neturtinės žalos, 148 eurai kelionės išlaidų ir 1,5 tūkst. eurų atstovavimo išlaidų.
Jo žmonai priteista 876 eurai neturtinės žalos ir 1 tūkst. eurų advokato išlaidų. Teismo sprendime nurodyta, kad vairuotoja dar turi atlyginti nukentėjusiesiems priteistas bylinėjimosi išlaidas.
Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmus.
Dėl civilinių reikalavimų teismas atsižvelgė į draudimo bendrovės jau išmokėtas sumas ir į tai, kokius dokumentus pateikė nukentėjusieji.
Nuosprendyje išskirti tiek tiesioginiai sužalojimų padariniai, tiek kelionės bei atstovavimo išlaidos. Teismas taip pat aptarė laiduotojos ryšį su kaltinamąja ir jos galimybę daryti teigiamą įtaką, o sprendimo motyvuose nurodė, kodėl pasirinko laidavimą ir baudžiamojo poveikio priemones.
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