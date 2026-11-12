Senjorė kieme sulaukė košmaro – nustebo ir visko matę pareigūnai: „Kada jis čia...“

Į įvykio vietą važiavo ir laidos „Farai“ operatorius.
Pareigūnams atvykus pirmam patikrinimui, kūrinio autoriaus kieme nebuvo, o teta jau pati buvo nugriovusi pirmąją pašiūrę. Tačiau istorija tuo nesibaigė – kitą dieną policija sulaukė antrojo skubaus iškvietimo. Sunėnas grįžo ir pasistatė dar vieną, dar įspūdingesnį namuką, pasistatė dar ir tikras barikadas, kad teta negalėtų prieiti.
„Kada jis čia sukalė... čiužinys va pastatytas, kad nesušlaptų“, – stebėjosi pareigūnai.
Iš lentų pastatė namuką
Statinys atrodė labiau kaip būda, nei gyvenamasis būstas. O ant stogo buvo net dekoracija – šlepetės. Senolė baiminosi, kad naktį „naujakurys“ sugalvos pasišildyti ir užsikurs laužą, o tuomet supleškės visi aplinkiniai pastatai.
Paklaustas, kieno leidimą gavo įsikurti, vyras iškart sugalvojo pasiteisinimą.
„Man žmogus leido, aš paklausiau. – Koks žmogus? Kuris numiręs? – Jos dukra gyvena Vokietijoje, sakė gali gyventi“, – pasakojo vyras.
Teta aiškino, kad sūnėnas išnešė jos lentas, šiferį ir netgi 100 eurų kainavusią lovą bei čiužinį. Nors ji skundėsi, kad giminaitis per naktis rėkauja, atsiveda draugų ir gąsdina ją savo elgesiu, pats „statybininkas“ viską neigė ir tikino, kad teta pati kelia konfliktus iš nieko ir grasina jam kirviu.
Kai pareigūnai paragino vyriškį nueiti į nakvynės namus arba išsinuomoti butą, kadangi jis turi darbą, šis tik numojo ranka.
„Neturiu pinigų. Nu tai kas, kad dirbu“, – piktinosi jis.
Kaip pareigūnams sekėsi išprašyti sūnėną iš savo pašiūrės – sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.