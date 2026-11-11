Seimo Užsienio reikalų komitetas aptars URM planus keisti Taivaniečių atstovybės pavadinimą

Kaip anksčiau Eltai teigė komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas, posėdyje siekiama išklausyti užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį.
Pasak parlamentaro, posėdis rengiamas uždaras, nes jame gali būti aptariamos neviešos diplomatinės konsultacijos ir derybinės pozicijos.
R. Motuzas taip pat patvirtino, kad komitetas iš anksto nebuvo informuotas apie URM iniciatyvą keisti atstovybės pavadinimą. Vis dėlto, anot jo, ministerija neprivalo tokių sprendimų derinti su parlamentiniu komitetu.
ELTA primena, kad, portalo „Delfi“ žiniomis, rugsėjo 24 d. URM atstovai Taivaniečių atstovybės vadovei Constance H. Wang įteikė neformalų reikalavimų dokumentą, kuriame paragino Taivaną pakeisti atstovybės Vilniuje pavadinimą iki spalio 1 d.
Skelbiama, kad mainais už pavadinimo pakeitimą Taivano pusei siūlyta pasirašyti susitarimą dėl investicijų perspektyvų bei pradėti derybas dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo.
2021 m. pabaigoje Lietuvoje atidarius Taivaniečių atstovybę, Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paaštrėjo. Kinija Lietuvai pritaikė diplomatinius ir ekonominius ribojimus. Dabartinės Vyriausybės programoje numatyta siekti normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija.
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