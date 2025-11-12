 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas diskutuos apie migracijos keliamus iššūkius

2025-11-12 06:44 / šaltinis: ELTA
2025-11-12 06:44

Trečiadienį uždarame Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) posėdyje bus aptarti migracijos keliami iššūkiai. Pasak NSGK pirmininko Rimanto Sinkevičiaus, posėdžio metu taip pat bus vertinama, ar esami teisiniai mechanizmai užtikrina veiksmingą migracijos valdymą šalyje.

Ekonomikos ir inovacijų ministras RImantas Sinkevičius. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.

Trečiadienį uždarame Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) posėdyje bus aptarti migracijos keliami iššūkiai. Pasak NSGK pirmininko Rimanto Sinkevičiaus, posėdžio metu taip pat bus vertinama, ar esami teisiniai mechanizmai užtikrina veiksmingą migracijos valdymą šalyje.

REKLAMA
0

„Ketiname apžvelgti situaciją plačiau ir pažiūrėti į migraciją kaip į įvairiapusę problemą – tiek per nacionalinio saugumo prizmę, tiek per socialinės įtampos prizmę, tiek per verslo prizmę ir pasižiūrėti, kaip tarnybos veikia šioje srityje, ar ten viskas gerai, ar yra pakankamai teisinių aktų (migracijos – ELTA) procesui reguliuoti“, – Eltai posėdžio išvakarėse komentavo NSGK pirmininkas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot R. Sinkevičiaus, didžiausią iššūkį auganti migracija šiuo metu kelia šalies nacionaliniam saugumui. 

REKLAMA
REKLAMA

„Nacionalinis saugumas yra vienas iš didžiausių iššūkių, nes pas žmonės, atvykstantys su teise dirbti, atvyksta įvairių pažiūrų, įsitikinimų ir kartais yra sunku patikrinti jų patikimumą, lojalumą Lietuvai. Iš to gali kilti ir socialinių neramumų, kartais migrantai koncentruojasi dideliais kiekiais didelėse, gana apribotose teritorijose, ypač didžiuosiuose miestuose – iš čia taip pat atsiranda tam tikrų įtampų“, – teigė jis. 

REKLAMA

Kaip pabrėžė NSGK vadovas, koreguojant šalies migracijos politiką, svarbu rasti tokius sprendimus, kurie ne tik užtikrintų saugumą, bet ir nepakenktų verslui.

„Mes turėtume žiūrėti, kaip ateityje koreguoti migracijos procesą, kad nesulaukti visokių nemalonumų, tiek nacionalinio saugumo požiūriu, tiek socialinių įtampų, ir pagaliau – kad nepakenktume mūsų verslui, kuris šiai dienai kai kuriose srityse be migrantų rankų nelabai išsiverčia“, – komentavo M. Sinkevičius.  

REKLAMA
REKLAMA

Kaip skelbta, spalį Prezidentūroje surengtoje diskusijoje dėl migracijos politikos, vidaus reikalų viceministrė Alicija Ščerbaitė teigė, kad migracijos politika Lietuvoje bus griežtinama – peržiūrimi teisės aktai, Europos Sąjungos direktyvos, procedūros, taisoma teisinė bazė.

Praėjusių metų gegužę priimtas naujasis Europos Sąjungos (ES) migracijos ir prieglobsčio paktas, kuriuo siekiama išspręsti klausimus, susijusius su ES valstybių narių migracijos politika, kartu užtikrinant, kad Bendrija išlaikytų tvirtas ir saugias sienas. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Iki 2026 m. birželio Europos Komisija (EK) ir Bendrijos narės turi pasiruošti jo įgyvendinimui – imtis veiksmų, kad nuostatas, kurios yra sutartos ir įtvirtintos teisės aktuose, būtų galima taikyti praktikoje.

Viena iš jų – privaloma solidarumo sistema, pagal kurią visos ES valstybės narės turi prisiimti tam tikrą atsakomybę už prieglobsčio prašymų svarstymą. Jei ES valstybė narė nenori priimti prieglobsčio prašytojų, ji privalo suteikti alternatyvią pagalbą, pavyzdžiui, mokėti finansinius įnašus į paramos fondą.

Pagal tokį principą Lietuvai per metus reikėtų priimti 158 atvykėlius arba kasmet mokėti apie 3 mln. eurų.

Prezidento vyriausiasis patarėjas D. Matulionis teigė, kad Lietuva ketina mokėti solidarumo įnašą ir nepriimti jai skirtų migrantų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų